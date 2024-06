¡Saltan las alarmas en Boston con Porzingis!

Kristaps Porzingis sufrió una "rara lesión" en el "retináculo medial que provocó la dislocación de su tendón tibial posterior", por lo que será evaluado día a día y su presencia en el resto de las Finales NBA contra los Dallas Mavericks está en el aire.

"La lesión no está vinculada con el anterior problema en la pantorrilla derecha de Porzingis. Después de consultar con muchos especialistas acerca de esta rara lesión, su disponibilidad en los próximos partidos se decidirá día a día", informaron los Celtics mediante un comunicado.

Porzingis, un elemento clave en los dos primeros partidos de las Finales NBA ganados contra los Mavericks, se lesionó con 3.27 minutos por jugar en el tercer cuarto del segundo encuentro.

"Está haciendo lo que puede para estar listo para mañana. Es una lesión seria, y al final nuestro cuerpo médico no lo va a poner en una mala posición. Va a hacer lo que pueda", aseguró Joe Mazzulla, entrenador de los Celtics, en la rueda de prensa previa al tercer partido de las Finales, fijado este miércoles en Dallas.

Kristaps Porzingis firmó una gran actuación con los Celtics / AP

En su intervención, Mazzulla dejó claro que no va a arriesgar con Porzingis, quien se había perdido cinco semanas de competición tras lesionarse en la pantorrilla derecha en un partido de primera ronda contra los Miami Heat.

El técnico de los Celtics, por otro lado, elogió a su estrella Jayson Tatum y consideró que posiblemente se está viendo "la mejor versión" de su jugador, también por la versatilidad y capacidad de entender los momentos de los partidos.

ES OPTIMISTA

"Noté algo y ahora tengo que gestionarlo. Vamos día a día y veremos cómo estoy mañana. Haré lo posible para estar allí mañana. Soy optimista, tengo que serlo.", dijo el letón.

Insiste en agotar sus opciones para poder estar disponible para jugar lo que resta de las Finales NBA: "Nada me va a parar, a no ser que me digan que no puedo jugar. Esa sería la única razón por la que no jugaría".