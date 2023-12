El regreso de Ja Morant: Operación remontada

Tras una larga espera, ha llegado la hora del regreso más esperado en la NBA. Ja Morant volverá a vestirse de corto con sus Grizzlies en la próxima madrugada para enfrentarse a los Pelicans sobre el parqué del Smoothie King Center. Casi ocho meses y 25 partidos después, la franquicia de Memphis por fin podrá contar de nuevo con su estrella, que reaparece a tiempo para salvar a unos Grizzlies en apuros.

En el pasado mes de junio la NBA suspendió a Ja Morant por 25 partidos de Fase Regular por su conducta en detrimento de la liga. La estrella de los Grizzlies cometió de nuevo un error que ya fue castigado en el mes de marzo: Aparecer en vídeos subidos a las redes sociales con una pistola en mano. Pese a que ya fue sancionado con 8 partidos por enseñar una pistola en un vídeo en directo de la red social 'Instragram', Ja Morant no aprendió y esta vez la NBA tomó cartas serias en el asunto.

La pasada temporada de los Memphis Griezzlies fue brillante. Aunque no pudieron superar a los Warriors (campeones) en las semifinales de Conferencia, cabe recordar que por segunda vez consecutiva acabaron segundos de la Conferencia Oeste en la temporada regular con un balance de 51 victorias y 31 derrotas. Totalmente distinta es la situación de los actuales Grizzlies, que ocupan la antepenúltima plaza de la Conferencia Oeste con 6 victorias y 19 derrotas.

Todo lo malo viene junto

Y es que la ausencia de Ja Morant se ha hecho muy larga, tanto para Taylor Jenkins como para los aficionados. Sin embargo, la suerte tampoco ha acompañado a la franquicia de Memphis en este arranque de temporada. Todo está saliendo mal. Además de la sanción de su estrella, que le ha apartado del equipo durante 25 partidos, Steve Adams tuvo que pasar por el quirófano y no podrá jugar en toda la temporada. Además, tanto Jaren Jackson como Santi Aldama empezaron la campaña lesionados. Finalmente, por si fuera poco, Marcus Smart se lesionó a mediados de noviembre y no regresará hasta 2024.

Ja Morant, la salvación de estos Grizzlies

Es por eso que el regreso de Ja Morant es el más esperado en la NBA. Ahora, la estrella de los Grizzlies se viste de superhéroe para rescatar a unos Grizzlies sin rumbo alguno. El gran nivel que mostró el base durante la temporada pasada hizo que pelease por entrar en los mejores quintetos del año. Sin ir más lejos, la estrella de los Grizzlies promedió 26,2 puntos, 8,1 asistencias y 5,9 rebotes por partido. Números de una auténtica estrella de la NBA.

Y es que Ja Morant tiene un solo objetivo entre ceja y ceja: revertir la dinámica de su equipo con el objetivo de acabar la temporada peleando por el anillo. Es obvio que es una misión más que complicada, pero sea en esta temporada o en la siguiente Ja Morant quiere pasar a la historia de los Grizzlies como la estrella que consiguió el primer anillo de la franquicia.

"Está en muy buena forma física. Ahora es solo cuestión de adaptarse a la forma del juego de la NBA. Pero sabiendo lo duro que juega... No me volveré loco con sus minutos, pero no tendrá restricción", aseguró el entrenador Taylor Jenkins.

Sin embargo, la estabilidad del propio Ja Morant como la de los Grizzlies dependerá de la actitud del base. Si Ja Morant está centrado en su juego y en el de su equipo, es bien seguro que los Grizzlies remontarán esta crisis de resultados. Sin embargo, su carrera acabará por la borda en el caso de que siga con sus polémicas extradeportivas.