¡LeBron bate el récord y ya es el máximo anotador histórico de la NBA!

'King' James anota 36 puntos en apenas tres cuartos en el partido ante los Thunder y destroza la marca de Kareem El jugador sigue en plena forma tras dos décadas en la liga y con 38 años

¡De récord! LeBron James se convirtió este miércoles 8 de febrero en el máximo anotador de la historia de la NBA al superar la legendaria marca de Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron necesitaba 36 puntos para batir el récord de 38.387 puntos de Abdul-Jabbar y los consiguió en el partido que disputaron los Lakers en Los Ángeles frente a los Oklahoma City Thunder. Una hazaña que no pudo ser redonda tras la derrota del equipo angelino por 130-133.

The bucket.

The celebration.

The record.



LeBron James is the all-time NBA #ScoringKing pic.twitter.com/GJihlPZBQ6