¡LeBron James estará tres semanas fuera!

La estrella de la NBA, ausente ante Grizzlies y Thunder, sufre una lesión en el tendón del pie derecho La franquicia evaluará su estado dentro de tres semanas y no participará hasta entonces

El alero de Los Ángeles Lakers, LeBron James, sufre una lesión en el tendón del pie derecho. En la remontada histórica ante los Mavericks de Irving y Doncic, la estrella se resintió y ha estado ausente ante Grizzlies y Thunder.

El de Akron, que ya es el máximo anotador en toda la historia de la NBA tras superar a Kareem Abdul Jabbar, será sometido a reevaluación dentro de tres semanas y estará alejado de las pistas hasta entonces. Su ausencia podría ser un mazazo considerable para una franquicia que lleva toda la temporada a remolque en el Oeste y que sigue luchando por ganarse un hueco en las plazas de play-in.

Lakers say LeBron James has a right foot tendon injury and will be re-evaluated in three weeks.