Durant y Booker son demasiado para los Mavs

Las dos estrellas, con 37 y 36 puntos, lideraron a la franquicia de Arizona en el American Airlines Center Doncic, desastroso desde la línea del triple y un -11 en pista, erró el tiro para empatar a falta de tres segundos y medio

Los Phoenix Suns consiguieron una victoria de prestigio (130-126) en la pista de los Dallas Mavericks. Comandados por Kevin Durant (37) y Devin Booker (36), con una fiabilidad máxima en el tiro, la franquicia de Arizona sigue inspirando confianza para la postemporada con tres victorias consecutivas.

La alegría de los de Monty Williams, que estuvieron gran parte del choque por detrás en el marcador, contrastó con la desolación de Luka Doncic, que erró un tiro sencillo para empatar el partido a falta de 3.5 segundos para el final. Se deshizo de su par en el cuerpo a cuerpo y, sin oposición, el balón fue escupido por el aro y con él, una posible victoria clave para los de Jason Kidd. Con la dupla Doncic-Irving, los de Texas tan solo han conseguido dos victorias: Spurs y Sixers.

El equipo de Dallas mejoró en tareas defensivas, como ya hiciera ante los Philadelphia 76ers, pero las ayudas de Christian Wood (17), Tim Hardaway Jr. (21) y Reggie Bullock (10) no bastaron para frenar la sangría de dos tiradores tan especialistas como Durant y Booker.

Con Chris Paul en la dirección del juego y Ayton mostrando una autoridad categórica en la zona, los Suns continúan escribiendo argumentos para volver a la lucha por el anillo. Pese a la falta evidente de rotación, la llegada de un jugador tan dominante como Kevin Durant le ha dado un impulso en los táctico y anímico a un proyecto que estaba en punto muerto. El entendimiento con Booker, dominante en los tiros desde la media distancia, puede ser clave en la postemporada.

En el bando local, la estrella del equipo, Luka Doncic, estuvo especialmente errático desde la línea de tres con un triple anotado de nueve intentados y aumentando sus números desde el tiro libre (17/19), además de un -11 en pista. Su 8 de 23 en lanzamientos no permitió al equipo desengancharse de unos Suns que se mantuvieron en el partido y le dieron la vuelta en el último cuarto.

El esloveno protagonizó un rifirrafe con Booker a pocos segundos del término del partido. Después de su error, ambos de enzarzaron en una acalorada discusión que dejó un mal sabor de boca final. Las dos estrellas conforman una de las rivalidades más calientes de la NBA y, en esta ocasión, el norteamericano ganó en el duelo particular.

Luka Doncic and Devin Booker going at it 👀pic.twitter.com/v0UKUZSHwg