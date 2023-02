¿Qué franquicias son favoritas al anillo?

La llegada de Kevin Durant a Phoenix ha provocado un terremoto en la NBA y ha alterado cuanto tenía a su paso Junto a Boston Celtics o Milwaukee Bucks, los Suns se consolidan como uno de los grandes aspirantes al título

Volvamos al verano de 2021. El 8 de julio, los Phoenix Suns redujeron en Arizona a unos Bucks comandados por Antetokounmpo (42+12) para situarse con dos victorias (2-0) en la final de la NBA con una gran versión de Devin Booker (31) y Chris Paul (23+8). Y la sensación de que el equipo fluía, volaba, competía y estaba listo para ganar el primer anillo de su historia.

Pero el baloncesto, como la vida, es esquivo e imprevisible. Nunca sabes cuándo te puede golpear y devolverte a la lona. Seguramente la franquicia dirigida por Monty Williams sigue atrapada en aquel momento. Algo así como un punto de no retorno, en una mezcla entre la nostalgia y la desesperanza. Las cosas no han vuelto a ser lo mismo. O por lo menos no hasta ahora.

La llegada de Kevin Durant en uno de los traspasos más mediáticos de esta ventana de mercado ha vuelto a lanzar a los Suns entre los grandes favoritos del Oeste y uno de los aspirantes al anillo en la postemporada. En un vaivén de resultados con una plantilla plagada de lesiones y la ausencia, sobre todo, de la gran estrella, Devin Booker, el equipo se ha mantenido a flote en posiciones de play-off y play-in y afronta poco más del último cuarto de la fase regular con una ilusión y un optimismo radicalmente opuestos.

La apuesta en firme de la franquicia es la de pensar en el corto plazo. Y en derrumbar de una vez por todas los complejos para estrenarse en el privilegiado grupo de aquellos que tienen, como mínimo, un anillo en su palmarés: Celtics y Lakers (17); Warriors (7); Bulls (6); Spurs (5); Heat, Pistons y Sixers (3); Rockets, Knicks y Bucks (2); y Blazers, Kings, Thunder, Hawks, Wizards, Cavaliers, Raptors y Mavericks (1).

Durant, a cambio del futuro

La hasta ahora estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, ha sacudido el mercado en la NBA con un movimiento que transforma por completo el Este, pero, sobre todo, el Oeste. Con la marcha de Kyrie Irving a Dallas, el estadounidense también ha decidido volar de Nueva York y enrolarse en un proyecto algo estacando como el de los Suns y formar un quinteto de lujo junto a Paul, Booker, Ayton y Bazley.

Para ello han decidido hipotecar prácticamente su futuro: se han deshecho de jugadores como Mikal Bridges, Cam Johnson o Jae Crowder, además de un total de cuatro primeras rondas (2023, 2025, 2027 y 2029) no protegidas. Sí han conseguido otra pieza que puede ser un gran activo de rotación en la anotación: TJ Warren.

Entre los favoritos junto a Bucks y Celtics

Los Suns han subido potencialmente entre las candidaturas al anillo y se mantienen en la misma torna que los Boston Celtics de Joe Mazzulla (vigentes finalistas) o los Milwaukee Bucks de Mike Budenholzer (campeones en 2021). La presencia de Kevin Durant, a la espera de su recuperación, en un proyecto consolidado como el de Phoenix son argumentos más que válidos para opositar al anillo.

Pese a la exhibición de regularidad de Nuggets y Grizzlies durante la temporada, su gestión reciente en las eliminatorias de play-off les resta algo de favoritismo, algo que también sucede en el Este con una franquicia tan poderosa como la de los 76ers de Embiid y Harden. En una misma línea encontramos también algunos equipos como los Dallas Mavericks de Jason Kidd, finalistas de conferencia que se han reforzado con un jugador tan determinante como Kyrie Irving, o los Golden State Warriors de Curry, Thompson y Green, ya eternos.

Todos ellos prometen una postemporada aguerrida y competida: los Celtics tienen ganas de redención tras caer ante los Warriors a seis partidos en la final de la edición anterior, al igual que los Suns la edición anterior. También los Bucks, con Antetokounmpo, buscan el segundo anillo para esta generación y el tercero de la franquicia. Y, cómo no, sin olvidarnos de los eternos Warriors, los Mavericks de Doncic e Irving, los Nuggets de Jokic o los Grizzlies de Ja Morant. Todo está por decidir. Y solo puede quedar uno.