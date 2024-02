¡Ahora sí! El MVP de la Euroliga ya se exhibe en la NBA

Vasilije Micic (Kraljevo, 1994) llevaba años dominando a placer en la Euroliga. El talentoso base serbio fue madurando su juego, creciendo, evolucionando. En el Bayern, Estrella Roja, Tofas o Zalgiris, 'Vasa' dio muestras de lo que es capaz de hacer hoy en día, aunque con la irregularidad propia de la edad.

Pero su eclosión se produjo en Estambul, en Anadolu Efes. Junto a Shane Larkin, formaron una pareja exterior que se coronó dos cursos consecutivos con la Euroliga (2021, 2022). Una dupla que ya entra en la historia de la competición, y que se 'acabó' la pasada campaña, ya que para esta 23/24, Micic decidió cruzar el Atlántico.

Los Oklahoma City Thunder tenían sus derechos, pero fueron los Philadelphia 76ers los que les seleccionaron en 2014, en la 52ª elección. Por aquel entonces, Micic no había demostrado ni una cuarta parte de lo que se ha exhibido estos últimos años en Euroliga. Pero en 2020, se produjo un intercambio de derechos con los Thunder, en la operación en la que Al Horford abandonó los Sixers.

Pocas oportunidades en unos Thunder bien armados

Tras varios años coqueteando con su llegada, finalmente se produjo, y Micic desembarcó en un equipo liderado por uno de los mejores jugadores de la competición, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, que es el segundo máximo anotador de la competición con 31 puntos de media por encuentro, solo por detrás de los 34,5 que firma Luka Doncic. La presencia en pista del base serbio fue prácticamente testimonial, promediando 3,3 puntos y 2,5 asistencias en unos 12 minutos de juego. Una situación que no iba a cambiar mucho, ya que el equipo marchaba en los primeros puestos de la Conferencia Oeste.

Micic, charlando con Seth Curry, su nuevo compañero y hermano de Steph / AP

Traspaso 'sorprendente'

Y entonces, con el cierre del mercado echándose encima de las 30 franquicias, llegó su traspaso. Algo sorprendente, tras apenas haber disputado una treintena de partidos con un equipo que había esperado pacientemente su llegada a la liga. Micic llegaba a Charlotte junto a Tre Mann, Davis Bertans y rondas del draft a cambio de Gordon Hayward. Además, la estrella de los Hornets es un LaMelo Ball, que también se desempeña en la posición de base, y contra el que compitió en Lituania en 2018, cuando el estadounidense decidió dar el salto al baloncesto profesional tras su paso por el instituto.

Sus increíbles números en su debut con los Hornets

Ball se perdió el debut de Micic con su nuevo equipo por una lesión en su tobillo derecho, y el base serbio aprovechó la oportunidad para jugar su mejor partido en la NBA: 18 puntos con un acertado 8 de 13 en tiros de campo y 9 asistencias en la victoria ante los Memphis Grizzlies por 115-106. Se vió a un 'Vasa' reconocible, al de las últimas temporadas, un jugador con muchísima confianza en pista, asumiendo un alto volumen de tiros y demostrando su inteligencia en cancha.

Las palabras de Micic tras su mejor partido en la NBA

"Estoy muy contento porque no esperaba jugar tanto. Sabemos lo que ha pasado en los últimos días, pero esto será sin duda una gran inyección de confianza. Vine a la NBA con un objetivo: seguir desarrollándome como jugador dejando algo atrás. No estoy aquí solo para ser un nombre en un papel. Mi principal objetivo sigue siendo aprovechar al máximo cada oportunidad. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Mi experiencia con los Oklahoma City Thunder fue muy valiosa. No es fácil tener menos minutos y un nuevo rol, pero quiero estar listo para cada partido y contribuir. Quiero que la gente se dé cuenta de mi potencial y de que soy capaz de jugar a este nivel", confesó Micic tras el partido en unas declaraciones recogidas por 'Basketball Sphere' y reproducidas en 'Gigantes'.

Micic se fue hasta los 18 puntos ante los Grizzlies, su tope en la NBA / AP

Los Hornets, entre los peores equipos en la NBA

Pese al 'subidón' por la victoria, Micic ha aterrizado en unos Hornets prácticamente desahuciados. Tan solo es el 11º triunfo de la temporada el logrado ante el conjunto de Santi Aldama. Ocupan la 13ª posición en el Este, y ahora mismo, están a 13 victorias de los Hawks, décimos. La campaña está prácticamente tirada a la basura, pero por fin, el base serbio, parece haber encontrado un ecosistema para volver a demostrar todo su talento sobre una cancha de baloncesto.