El rumano David Popovici, la gran atracción en Melbourne

El joven nadador ha afirmado que llega a estos campeonatos de piscina corta a "aprender" Emma McKeon o Adam Peaty serán otros de los nombres a tener en cuenta en la cita australiana

El nadador rumano David Popovici buscará el más difícil todavía y, tras deslumbrar el pasado verano tanto en los Mundiales de Budapest como en los Europeos de Roma, intentará convertirse en el "rey" de la piscina corta en los Campeonatos del Mundo que arrancarán este martes en la ciudad australiana de Melbourne.

Un reto nada sencillo para el prodigio rumano de 18 años, cuyas características no sólo parecen adaptarse mejor a la piscina de 50 metros que a la de 25, sino que, como ha recalcado una y otra vez, acude a la cita con el único objetivo de "aprender".

"No me marco ningún objetivo concreto ni de tiempos, ni de puestos. Si llego a la final, genial, y si gano alguna medalla, mejor todavía, pero no es mi objetivo. Voy a aprender de los que son mejores que yo en piscina corta", señaló Popovici en las semanas previas al inicio del campeonato.

Mal harían, sin embargo, en fiarse los rivales del nadador rumano, que en su primera gran competición internacional en piscina corta, los Europeos disputados el pasado año en la localidad rusa de Kazán, se colgó la medalla de oro en los 200 libre.

Será precisamente en la prueba del doble hectómetro, distancia en la que el rumano es el vigente campeón del mundo y de Europa en piscina larga, donde David Popovici tendrá más opciones de subir a lo más alto de podio, pese a la calidad de los rivales que le aguardan en la ciudad australiana.

Empezando por el vigente campeón olímpico, el británico Tom Dean, o el surcoreano Sunwoo Hwang, oro en los Mundiales de piscina corta disputados el pasado año en Abu Dabi, sin olvidar, como no, al sudafricano Matt Sates, que se perfila como el principal rival del rumano.

Sin llegar a alcanzar el nivel de excelencia de la pasada campaña, en la que Sates dominó a su antojo la Copa del Mundo de piscina corta, el joven nadador sudafricano, de 20 años, llega a la cita mundialista con la mejor marca del año, los 1:40.88 minutos que firmó el pasado mes de octubre en Berlín.

Más complicado parece, pese a su condición de plusmarquista universal de los 100 libre en piscina larga, tras rebajar el legendario récord del brasileños Cesar Cielo vigente desde el año 2009, que Popovici pueda arrebatar el oro al australiano Kyle Chalmers en la final del hectómetro.

Mucho más explosivo que el rumano Chalmers, oro en los Juegos Olímpicos de Río y plata en los de Tokio, tratará de hacer valer su condición como plusmarquista mundial de la distancia en piscina corta.

De hecho, el oceánico que fijó en octubre de 2021 el nuevo tope universal con un tiempo de 44.84 segundos, aventaja en casi dos segundos el mejor registro del rumano, que estableció el pasado mes de noviembre un nuevo récord nacional con un crono de 46.62.

David Popovici completará su actuación en el Centro Acuático de Melbourne con su presencia en los 400 libre, una distancia que ya exploró en los pasados Europeos de Roma, en los que pese a lograr la clasificación para la final con la cuarta mejor marca de todos los participantes renunció finalmente a competir en la lucha por las medallas.

PEATY BUSCA EL TÍTULO QUE LE FALTA

Sin embargo, Popovici no será la única estrella que participará en estos Mundiales en los que el británico Adam Peaty, el gran dominador de la braza en los últimos años, buscará el único gran título que le falta en su palmarés, el de campeón del mundo de piscina corta.

Tras perderse por lesión los Mundiales de Budapest el nadador británico ha apostado por su regreso a la piscina corta, una modalidad en la que no se prodiga demasiado, con el objetivo de cambiar la plata que logró tanto en los 50 como en los 100 braza en el año 2014 en Doha, su única participación en un Campeonato del Mundo en piscina de 25 metros, por el oro.

Quien no puede moverse mejor en la piscina corta es el brasileño Nicholas Santos, que tras convertirse el pasado año en el nadador más veterano -41 años y 10 meses- en subir a los más alto del podio en una cita mundialista, tratará de revalidar a sus casi 43 años el oro que logró en los 50 metros mariposa en 2021 en Abu Dabi.

EMMA McKEON, LA "REINA" DE TOKIO ACAPARA LOS FOCOS

En la categoría femenina todas las miradas estarán puestas en la australiana Emma McKeon, la "reina" de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, en los que la oceánica se colgó siete medallas, cuatro de ellas de oro.

McKeon, que tan sólo competirá en dos pruebas individuales, los 50 y 100 libre, en los que parte como la máxima favorita al triunfo, completará su participación en Melbourne con su presencia en la pruebas de relevos, en las que el equipo oceánico se partirá como el conjunto a batir.

Junto con la australiana destaca la presencia de la estadounidense Lilly King, la italiana Benedetta Pilato y la lituana Ruta Meilutyte, que protagonizarán un vibrante duelo en los 100 braza, una de las pruebas más esperadas de los Campeonatos