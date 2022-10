Ledecky, una máquina de lograr medallas y récords

La nadadora estadounidense, de 25 años, ha ganado 7 oros en JJ.OO. y 19 en Mundiales La crolista estadounidense ganó el primer oro olímpico con tan solo 15 años

Katie Ledecky lo ha hecho de nuevo. El domingo asombró a propios y extraños con una plusmarca estratosférica en los 1.500 metros libres en piscina corta, es decir, saliendo de su zona de confort. Es su primer récord en piscina de 25 metros y lo dejó en 15:08,24. Pero a la estadounidense, de 25 años, no se le pone nada por delante y sigue mostrándose como un rodillo cuando se tira a la piscina.

Katie tiene un currículum de escándalo. Se dio a conocer en los Juegos Olímpicos de Londres cuando, con tan solo 15 años se colgó la medalla de oro en los 800 libres (8:14.63) superando a Mireia Belmonte, palta, en casi cuatro segundos (8:18.76)

A partir de ahí, Ledecky se convirtió en un auténtico fenómeno y poco a poco se fue consolidando como una de las mejores nadadoras de la historia.

El año siguiente, esta especialista en las pruebas de fondo y media distancia, fue la gran protagonista del Mundial de Barcelona 2013 colgándose cuatro medallas de oro (400, 800 y 1.500 y 4x200 libres). Pero insaciable como pocos y con un físico portentoso, en el Mundial de Kazán sumó a estas cuatro medallas otro oro en el 200 libre.

La crolista llegó muy consolidada a los Juegos de Río de Janeiro y allí tampoco dio opción a sus rivales colgándose de nuevo cuatro oros del libre (200, 400, 800 y 4x200) y una plata (4x100). Nada cambió en los mundiales de Budapest mientras que en los Juegos de Tokio aflojó un poco ganando dos oros y dos platas.

También es poseedora de los récords del mundo de los 800 libres (8:04,79) y de los 1.500 libres (15:20,48) en piscina Olímpica. En París 2024 irá a por más.

Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo