Dennis González, medalla de plata mundialista en solo libre

Dennis González Boneu logró este miércoles la medalla de plata en la final masculina del solo libre de los Mundiales de Natación que se están disputando en Doha. El nadador español se proclamó subcampeón del mundo con una excelente actuación en la piscina.

El español ha realizado un excelente ejercicio, mientras que uno de los grandes favoritos, el chino Shuncheng Yang, falló en su ejercicio y quedó alejado de las opciones de medalla en la cuarta posición con 176,3647 puntos.

Pese a la magnífica actuación, Dennis (196,2750) no pudo revalidar el título logrado en Japón, al ser superado en la final por el italiano Giorgio Minisinien (210,1355) en su regreso tras la lesión que le impidió participar el año pasado en el Mundial de Fukuoka. El tercer integrante que completó el podio fue el colombiano Gustavo Sánchez (192,0812) con la medalla de bronce, tras remontar con respecto a la preliminar.

Se trata de la quinta medalla de la delegación española tras la plata de María de Valdés (10 k aguas abiertas), los bronces en trampolín 3 m sincronizado (Abadía-García Boissier) y en el dúo técnico (Alisa Ozhogina-Iris Tió) y la plata en la rutina técnica por equipos de natación artística

Dennis González, que dedicó la medalla a su madre, a sus entrenadores y también al trabajo realizado por él mismo en estos meses, recalcó que había sido una lucha "muy dura". "He ido a tope, había tenido mala suerte con las otras coreografías, pero quería darlo todo y acabar con esto, no me lo creo", indicó.

"Cuando he visto en el marcador que era segundo, me he vuelto loco de alegría. No me esperaba la plata, pensaba en el bronce, porque el nadador chino nunca fallaba, pero ha tenido mala suerte, como nosotros tuvimos en el dúo. Para mí es un orgullo tener esta plata. Ha sido impresionante", insistió. El español también admitió que salió a nadar "a morir, a por todas, lo he dado todo, me he quedado sin palabras"