España se impone con autoridad a Croacia para acercarse a los cuartos de final

España sacó a pasear otra vez su clase ante Croacia, a la que ya ganó en la final del Europeo, y la derrotó por 10-6 en un partido dominado de principio a fin por el equipo que entrena David Martín.

Fue un ejercicio defensivo y un trabajo coral de los lanzadores, ya que entre Álvaro Granados (3), Alberto Munárriz (2) y Bernat Sanahuja (2) anotaron siete de los diez goles. Felipe Perrone, Alejandro Bustos y Sergi Cabanas completaron la decena.

De salida, las defensas se impusieron a los ataques de salida. El juego ofensivo de España no era nada fluido, no creaba situaciones de gol ante un rival que tenía aun más problemas ante la meta que inicialmente defendió Edu Lorrio.

Inauguró el marcador Felipe Perrone, en una acción individual, y el capitán español sirvió a Alejandro Bustos en la primera superioridad que tuvo el equipo de David Martín para poner el 2-0.

La defensa de España era inexpugnable y los croatas se estrellaban una y otra vez con los brazos de los defensores. Sólo descontó por medio de Lazic, al aprovechar una superioridad (2-1).

Apareció Álvaro Granados, con un gran lanzamiento en el inicio del segundo cuarto para el 3-1, pero los croatas reaccionaron con un gran tiro cruzado de Zuvela y con otro de Loncar, al aprovechar la sexta superioridad que tuvieron.

Con un parcial 0-2, los balcánicos equilibraron el partido (3-3), pero un tanto de Alberto Múnarriz, al aprovechar una acción de hombre de más, la sexta hasta entonces, volvió a poner a España por delante (4-3) y otro más de Sergi Cabanas, en una nueva superioridad, situaron el margen de seguridad en dos goles (5-3).

Y aún aumentó la diferencia Granados (6-3) al aprovechar una jugada preparada tras una superioridad. El tercer cuarto se inició con dos robos espectaculares de Felipe Perrone, pero sobre todo en esos ocho minutos se demostró la superioridad de la defensa española.

El tercer cuarto se cerró con 1-0, España había encajado tres goles en 24 minutos, y abrió el cuarto final con un nuevo tanto, esta vez de Bernat Sanahuja, que ponía el 7-3 en el tanteador, pero Croacia reaccionó.

Dos tantos de Fatovic, en dos acciones de superioridad, parecían darle emoción al final (7-5), pero no fue así. Alberto Munárriz, en una acción en superioridad, y un contraataque definido con maestría por Granados volvieron a situar a España con cuatro goles de ventaja (9-5).

Al final, en el intercambio de goles, España se impuso por 10-6. Los de David Martín apuntan a primeros de grupo y su último partido de esta primera fase será ante Australia, el viernes a las 11:30 CET.

Ficha técnica

10 - España: Lorrio; Munárriz (2), Granados (3), Sanahuja (2), De Toro (-), Larumbe (-), Famera (-), Cabanas (1), Tahull (-), Perrone (1), Mallarach (-), Bustos (1).

6 - Croacia: Bijac; Buric (-), Fatovic (3), Loncar (1), Lazic (1), Vukicevic (-), Zuvela (1), Marinic Kragic (-), Vrlic (-), Butic (-), Zharkov (-), Krzic (-).

Arbitros: Margeta (ESL) y SpiritoSanto (USA). Sin eliminados.

Parciales: 2-1, 3-2, 1-0, 4-3.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo A del torneo de waterpolo disputado en el Aspire Dome de Doha.