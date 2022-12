El PP ha hablado de una posible moción de censura a Sánchez con grupos minoritarios

Al ser preguntado si su partido votaría esa moción de censura de Vox, Feijóo ha respondido que primero verán "quién es el candidato"

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijoo, ha revelado este martes que el Partido Popular ha mantenido contactos con grupos minoritarios para "saber su opinión ante una posible moción de censura" y "casi todos" les ha dicho que no la apoyarían, salvo los dos diputados de UPN y el parlamentario de Foro Asturias. Aunque no ha cerrado la puerta a un posible abstención si al final esa moción se presenta, ha dejado claro que el PP no apoyaría a Santiago Abascal como candidato.

En una entrevista en Esradio, Feijoo ha expresado su rechazo a una moción de censura porque, según ha dicho, ayuda a "fortalecer" a Pedro Sánchez al darle una victoria parlamentaria en el Congreso. Frente a eso, ha defendido elecciones anticipadas en España y que sean los españoles los que se pronuncien en las urnas. "A mi me parece política ficción que un grupo presente una moción de censura con un candidato desconocido", ha enfatizado, para asegurar que esa persona debería tener experiencia de gobierno. Al ser preguntado si el PP votaría esa moción de censura de Vox, ha respondido que van a ver "quién es el candidato".

Interrogado después si apoyaría esa moción si el candidato es el presidente de Vox, Santiago Abascal, Feijóo ha replicado: "Ya le anticipo que no", si bien ha añadido: "Oponernos a una moción de censura en España no lo vamos a hacer", dejando así abierta la puerta a una posible abstención.