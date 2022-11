Muertos por aplastamiento en el lado español de la frontera: una nueva investigación sobre Melilla desmonta el discurso de Interior

Una ONG denuncia, a partir de imágenes y testimonios, que algunas personas murieron en España sin recibir atención médica

La ONG con sede en Países Bajos Lighthouse Reports difundió este martes las conclusiones de una nueva investigación de la tragedia de Melilla, a partir de imágenes y testimonios que aseguran que algunas personas fueron aplastadas en el lado español de la frontera, abandonadas sin recibir atención médica y que alguna muerte se produjo en suelo español.

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, el director gerente de la ONG, Daniel Howden, explicó que las imágenes de la investigación han sido distribuidas y serán publicadas este martes por un consorcio internacional que incluye a los diarios El País, Le Monde y Der Spiegel.

Spain insists it acted legally & only Morocco is answerable. But people were crushed on Spanish territory. Its forces also pushed nearly 500 people back into danger. & Spanish officials had a close-up view of everything as it unfolded