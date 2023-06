Biden tropieza y se cae al suelo durante una ceremonia en una academia militar

Un oficial y dos miembros del Servicio Secreto de EEUU tuvieron que ayudar al presidente del país a incorporarse tras el percance, ocurrido en Colorado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 80 años, se tropezó y cayó al suelo este jueves durante la ceremonia de graduación de los cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado.

El mandatario, el primer octogenario en la Presidencia de EEUU, se trasladó este jueves desde Washington DC al estadio Falcon de Colorado para la ceremonia de graduación.

Tras pronunciar un discurso y entregar el último diploma a los cadetes, se dio la vuelta para sentarse, pero aparentemente tropezó con un saco terrero y cayó de rodillas desplomándose hacia un lado.

Joe Biden takes a hard fall at U.S. Air Force Academy graduation...



I wish we could just let this man retire and spend time with his grandkids. pic.twitter.com/BqbhJp0tRP