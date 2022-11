Matthäus elige sustituto para Neuer... ¡Y no es Ter Stegen!

La lesión del portero del Bayern podría dejarle sin Mundial pero el exjugador alemán no se quedaría con el del Barça como primera espada "Desde un punto de vista puramente emocional y por lo que he visto en los dos últimos años, me decantaría por Kevin Trapp”, aseguró en 'Sky Sports'

El protagonismo de Ter Stegen con Alemania parece que está siempre en tela de juicio. El portero del Barça, bajo la alargadísima sombre de Manuel Neuer en la 'Mannschaft', justa o injustamente, parece que no terminan de confiar en su protagonismo bajo palos. El último en alimentar el debate del relevo del portero del Bayern ha sido Lothar Matthäus ante la duda de si Neuer llegará en condiciones al Mundial de Qatar por sus problemas en el hombro.

“Desde un punto de vista puramente emocional y por lo que he visto en los dos últimos años, me decantaría por Kevin Trapp", aseguró el exjugador alemán en una columna en 'Sky Sports'. “La historia de éxito del Eintracht de Frankfurt también está fuertemente ligada a él, con a muchas paradas increíbles y que también les llevó a ganar la Europa League” argumentó Mathäus sobre el título europeo, algo que le hace “inclinarme un poco más hacia él”.

“Veo mucho más a menudo los partidos del Eintracht de Frankfurt y de Trapp que los del FC Barcelona con Ter Stegen”, explica el ex de la 'Mannschaft', que eso sí reconoce cierto estatus de Marc-André. "Es el número uno indiscutible, ya que se ha impuesto a lo largo de los años en este club, grande y difícil para los porteros, y sigue dejando a menudo a cero la portería".

Su intuición le inclina a apostar por Trapp pero Matthäus se cubre. "No quiero ni mucho menos que se entienda que el ex del Borussia Monchengladbach no sería un gran número uno para Alemania”.