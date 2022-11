Así vivirán los equipos de LaLiga el parón por el Mundial de Qatar 2022

Espanyol, Valencia y Cádiz tienen confirmados 'stage' y amistosos para el periodo mundialista Xavi dará descanso a los futbolistas no convocados con sus selecciones

El Mundial de Qatar 2022 arrancará el próximo 20 de noviembre y se disputará hasta el 18 de diciembre, cuando se conocerá al nuevo campeón mundial. Unas fechas insólitas para un campeonato de estas características que obliga a interrumpir los torneos nacionales y continentales durante algunas semanas.

LaLiga no es una excepción y muchos de los equipos ya se han buscado planes alternativos para mantener la actividad durante el período que dura el campeonato del Mundo.

En el caso del Barça, Xavi tiene previsto dar a los jugadores que se queden unas tres semanas de vacaciones. A principios de diciembre los jugadores que no han sido convocados por sus selecciones volverán al trabajo, al que se irán incorporando los mundialistas. Por el momento, no hay previsto ningún encuentro amistoso.

El Espanyol ha confirmado que realizará un stage en San Pedro del Pinatar (Murcia) entre el 5 y 15 de diciembre. Diez días en las instalaciones de Pinatar Arena en La Torre Golf Resort, uno de los complejos habituales donde los equipos de élite trabajan en verano. Además, podría confirmar algunos amistosos con otros equipos que estén trabajando en las mismas instalaciones.

Otro de los equipos con planes cerrados para el parón es el Cádiz. El conjunto andaluz disputará un encuentro amistoso con el Manchester United el miércoles 7 de diciembre a partir de las 20.00 horas en el estadio Nuevo Mirandilla.

Por su parte, el Valencia no quiere perder el ritmo de trabajo y tiene ya planificados cinco amistosos. Uno de ellos será ante el Notthingham inglés que visitará Mestalla para que los aficionados che pueda disfrutar del fútbol pese al parón liguero. "Jugaremos cinco partidos amistosos, el del Nottingham lo jugaremos en Mestalla y el resto en la ciudad deportiva”, informó recientemente Gennaro Gattuso. Parece confirmado también que se medirán al Clermont Foot de la Ligue 1, que tiene previsto un stage en tierras españolas, según confirmó el diario 'La Montagne'.

El técnico italiano aprovechará los primeros días del parón para ir a Singapur a reunirse con el máximo accionista del club, Peter Lim, pero no desveló aún si los jugadores tendrán ‘vacaciones’.

Por su parte, el Betis ha emprendido con veinticinco jugadores, dieciséis del primer equipo y nueve del filial y sin siete de sus internacionales, la gira por Argentina y Chile y en la que se enfrentará al River Plate argentino y, en dos ocasiones, al Colo-Colo chileno

En el caso del Atlético de Madrid, tras 15 días de vacaciones, los jugadores no convocados con las selecciones realizarán una mini pretemporada en Cerro del Espino y no se descarta realizar algún amistoso, aunque por el momento no se ha confirmado ninguno.