La surrealista apuesta que Szczesny perdió con Messi

Mientras el árbitro determinaba si había existido infracción y, por consiguiente, penalti, el portero polaco mantuvo una conversación peculiar con el capitán de la 'albiceleste' "Le dije que me apostaba 100 euros a que no pitaría penalti, pero no los necesita", declaró el arquero, entre risas, en zona mixta

Durante el Polonia-Argentina del Mundial de Qatar 2022 se vivió un episodio surrealista. Después de la jugada en la que Wojciech Szczesny desvió el esférico en un centro lateral e inmediatamente después impactó con Leo Messi, el VAR recomendó al colegiado, Danny Makkelie, que revisara la acción. Mientras el árbitro determinaba si había existido infracción y, por consiguiente, penalti, los dos protagonistas realizaron una apuesta.

"Hablamos antes del penalti. Le dije que me apostaba 100 euros a que no pitaría penalti. Así que perdí. No sé si está permitido en una Copa del Mundo y tal vez sea suspendido por esto, pero no me preocupa ahora mismo. ¡Y no voy a pagarle tampoco! Ya tiene bastante dinero", declaró Szczesny, entre risas, en zona mixta. Como el mismo guardameta explica, el colegiado señaló los once metros y Argentina tuvo una oportunidad de lujo para adelantarse en el marcador.

Ni una cosa (el penalti) ni la otra (la apuesta) sirvió para nada. Leo Messi falló desde los once metros y el arquero no tiene la intención de pagar el dinero que le debe por perder la apuesta. El encuentro, sin embargo, tuvo un final feliz para los dos futbolistas. Argentina ganó y se clasificó como primera del Grupo C, mientras que Polonia también logró el pase a octavos gracias a la diferencia de goles con México.