Rubiales apunta al Bernabéu como sede de la inauguración y la final del Mundial 2030

El presidente de la RFEF lo anunció anoche en 'El Partidazo' de la Cadena COPE Rubiales desveló asimismo que la idea de incluir a Ucrania en la candidatura ibérica se gestó hace unos dos meses

"Muy probablemente, el Santiago Bernabéu sería el estadio sede del partido inaugural y de la final del Mundial 2030". Así se manifestó anoche el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en una entrevista radiofónica en el programa 'El Partidazo' de la Cadena COPE.

Según Rubiales, a pesar de la incorporación de Ucrania a la candidatura ibérica para albergar el Mundial 2030, España mantendría sus once sedes, si bien "se disputarán menos partidos porque España y Portugal teníamos el cien por cien, lógicamente" hasta que Ucrania se sumó a la candidatura.

El máximo mandatario del balompié español reconoció que la inclusión de Ucrania a la candidatura, una baza importante para conseguir la nominación, se comenzó a gestar hace unos dos meses aproximadamente.

En cuanto a las once sedes españolas, Luis Rubiales no quiso concretar los nombres de las que serán escogidas, indicando que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, si bien adelantó que se conocerán "muy posiblemente antes de final de año".

El presidente de la Federación también anunció que "muy probablemente, el Santiago Bernabéu" sería el estadio escogido para albergar tanto el encuentro inaugural como la final del Mundial, una idea que puede no gustar demasiado en Portugal.

Recordemos que en el Mundial celebrado en España en 1982, la final se disputó en el Bernabéu pero el encuentro inaugural, un sorprendente Argentina 0 - Bélgica 1, se celebró en el Camp Nou.