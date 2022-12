Portazo de Deschamps a Benzema

El seleccionador francés descarta que el jugador se incorpore para la final del Mundial: "Tenemos un grupo de 24 jugadores"

Si había dudas sobre una posible presencia de Karim Benzema en la final del Mundial, Didier Deschamps las despejó de manera contundente.

Molesto con las preguntas sobre el futbolista del Real Madrid, que abandonó la concentración de Francia antes del primer partido, Deschamps insistió en que prepara la final ante Argentina con el grupo de 24 jugadores con el que cuenta desde el arranque del torneo.

"Veo que se van pasando la pregunta de unos periodistas a otros", lamentó el seleccionador francés cuando se le preguntó por Benzema. "No voy a responder. Ha habido jugadores lesionados, como Karim Benzema, el último fue Lucas Hernández, y conocen ya a los 24 jugadores que dispongo".

Benzema, con problemas musculares en el cuádriceps, abandonó la concentración de Francia antes de que su equipo jugase el primer partido: luego trascendió que Deschamps le empujó a dejar el torneo. Y el jugador del Madrid llegó a disputar el pasado jueves un amistoso ante el Leganés, ya en Madrid.

"El grupo está ahí, no me preocupan las invitaciones de jugadores anteriores, quién está o no. Teníamos un grupo y hemos perdido a tres jugadores en el camino; Nkunku, Karim y Lucas Hernández".

"Tenemos un grupo de 24 jugadores y son los que tendremos en este caso", sentenció Deschamps, cerrando la puerta a una posible presencia de Benzema en la final.