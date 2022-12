El mensaje de Messi tras levantar el Mundial: "Tantas veces lo soñé..."

El crack argentino apareció por 'Instagram' para mostrarse eufórico tras levantar el Mundial "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", indicó Leo Messi

Leo Messi aún no se cree que haya levantado el trofeo que acredita a Argentina como campeona del mundo. Así lo expresó el crack rosarino en sus redes sociales, donde aprovechó para dar las gracias por todo el apoyo recibido. Un mensaje para toda la nación argentina, para sus compañeros de selección y para todo el mundo del fútbol. Leo Messi, por fin, ha levantado la copa que tanto ansiaba.

"¡Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer... Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos... Lo logramos!", aseguró el jugador argentino. Por último, se sirvió de las últimas líneas del post para indicar que "nos estamos viendo muy pronto...".

Leo Messi ha sido el jugador emblema de esta Argentina campeona del mundo. El gran líder, el gran goleador y el gran asistente. A sus 35 años, el crack rosarino ha demostrado que está por encima de todos, que aunque el grupo sea la fuerza, él es el que pone la diferencia. Un día más en su oficina.