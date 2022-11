Memphis: “Solo pienso en el Mundial”

El delantero neerlandés ha declarado tras el triunfo ante Senegal (0-2) que “la lesión ha sido dura”, pero “he trabajado duro para poder llegar y he jugado media hora” Sobre su futuro, el futbolista del Barça ha asegurado que “no sé qué pasará después de la Copa del Mundo”

Memphis Depay ha reaparecido después de casi dos meses de inactividad. Recuperado de su lesión que le ha impedido jugar con el Barça antes del Mundial de Qatar, el neerlandés ha vuelto a vestirse de corto en el triunfo de Países Bajos ante Senegal (0-2). Ha disputado media hora y, tras el encuentro, se ha mostrado “muy contento de volver a jugar”. “Estoy muy feliz de volver a jugar. He necesitado mucho tiempo para reaparecer”, ha valorado.

“No ha sido fácil mentalmente, pero he trabajado duro para poder llegar y he jugado media hora. Es un paso. Es increíble volver a jugar a fútbol”, se ha sincerado sobre el largo proceso de recuperación que ha sufrido en las últimas semanas. “Si no juegas bien pero ganas dos a cero al campeón de África no puedes no estar contento, pero tenemos que mejorar. Ahora estamos felices, pero desde mañana toca pensar en Ecuador”, ha añadido sobre la victoria de su combinado nacional.

Sobre su futuro, el futbolista del Barça ha asegurado que “no sé qué pasará después de la Copa del Mundo”. “La lesión ha sido dura, pero ya estoy recuperado y estoy disfrutando de una Copa del Mundo. Tenemos un equipo bueno que puede demostrar cosas. No quiero pensar en el pasado, estoy centrado en el Mundial. Tampoco quiero pensar más allá de esta competición. No sé qué pasará después del Mundial”, ha declarado al respecto.