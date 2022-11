El Mundial abre un gran escaparate para el Barça

En Betfair, Memphis Depay genera un presagio que le sitúa entre los diez mejores goleadores del torneo lo que supondría un enorme escaparate para su venta Tanto Depay como Frenkie De Jong podrían ser piezas clave en la operación salida del Barcelona en invierno con Jordi Alba o Sergio Busquets como otras incógnitas

El FC Barcelona parece tener decidido que saldrá al mercado de fichajes invernal. A pesar de los grandes refuerzos que llegaron durante el verano, desde el club entienden que todavía es necesario conseguir jugadores para las zonas del campo más débil y harán grandes esfuerzos para cumplir con las necesidades, a pesar de que la situación económica sigue sin ser ideal.

La previsión de los azulgranas es, según varias informaciones, la de conseguir el traspaso de dos mediocentros y un lateral derecho, pero el panorama ha cambiado radicalmente con la eliminación en la Champions League en fase de grupos, puesto los culés verán reducir sus ingresos. El cuadro azulgrana debe traspasar a jugadores para poder generar dinero, con ventas que incluyan plusvalías o ahorros salariales. Son las dos claves para el Barça en estos próximos meses, pero ya saben que deben darse prisa. Es por ello que ya comienzan a sondear los primeros nombres de los jugadores que podrían hacer sus maletas y el Mundial puede ser clave.

Depay, esperanzas de un buen Mundial

Los nombres que más suenan para potenciales ventas que ayuden a las entradas son Jordi Alba, Frenkie De Jong, Memphis Depay o Iñaki Peña, futbolistas que no serían una sorpresa en caso de salida. Muchos clubes van a estar pendientes de Memphis Depay, y no hay dudas de que el Barça buscará su salida nuevamente. Entre la competencia que tiene y su lesión (tras el parón de selecciones), el neerlandés no ha tenido trascendencia en los planes de Xavi Hernández, por lo que será un jugador que estará en el mercado.

Su rendimiento en el Mundial con Países Bajos, con la que es protagonista, será vital para los intereses de los culés. Según los pronósticos de Betfair, que Depay sea el máximo goleador del Mundial se paga a 21€ por euro apostado, está entre los 10 favoritos a ganar el galardón y superando a grandes estrellas en predicción.

Depay será titular indiscutible en los Países Bajos, excepto el primer partido que es duda por lesión. La cita de Qatar es un escaparate para el delantero azulgrana que genera mejor presagio para los apostantes que referentes como Vinicius, Lewandowski, Morata, Havertz o Gabriel Jesús. El hecho de ser la referencia del equipo de Louis Van Gaal inyecta de confianza a que pueda ser una gran fase final para él.

Los eternos rumores con De Jong

Otro compañero de Depay también será imprescindible en el cuadro neerlandés. Siempre hay que mencionar que Frenkie de Jong es un protagonista 'fijo' del mercado de fichajes del Barça y que, seguramente, su nombre está en la agenda de la dirección deportiva como uno de los posibles traspasos en el mes de enero. Como ya pasó en el verano, los culés no pondrán oposición a su salida porque son conscientes de que es uno de los pocos jugadores por los que pueden ingresar una cifra importante. Ya el Manchester United ofreció 85 millones de euros, entre fijos y variables, y seguirá atento.

No obstante, desde el club ya son muy conscientes de que el tulipán no tiene intenciones de marcharse. Además, es un jugador que está demostrando que tiene espacio en el equipo y que puede ser importante. Cuando ha jugado de pivote para reemplazar a Sergio Busquets ha demostrado estar a años luz del de Badía y sigue pisando fuerte en un Barça en el que, aunque le han mostrado la puerta de salida, tiene madera para ser indiscutible nuevamente. Según los pronósticos de Betfair, que De Jong sea el nombrado el mejor jugador del torneo se paga a 67€ por euro apostado, curiosamente misma cuota que Luka Modric que consiguió ser nombrado MVP en Rusia 2018. Se intuye que Países Bajos puede ser una de las revelaciones del campeonato.

Jordi Alba, más improbable

Más difícil parece ahora la operación salida de Jordi Alba. Si que es cierto que con la lesión de Gayà, el lateral del Barça debutará salvo sorpresa ante Costa Rica y partirá de titular con la selección española. Un buen escaparate para su venta en invierno, pero las últimas informaciones lo sitúan un año más en el Camp Nou.

El lateral de L’Hospitalet es todavía una pieza importante para Xavi Hernández, a pesar de que ha perdido la condición de titular indiscutible. El fichaje de Marcos Alonso y, sobre todo, la potente irrupción de Alejandro Balde ha relegado a Alba a un segundo plano. Ahora bien, parece que el ex del Valencia no está incómodo con esta situación.

“Cuando no pueda rendir como requiere el Barça, seré el primero en levantar la mano e irme”, sentenció hace unos días Alba. En todo caso, todavía ve lejos este momento. Se siente con fuerza para continuar en la élite del fútbol y ahora tiene la mente puesta en ganar el Mundial de Qatar.