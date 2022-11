Marco Asensio: "Un Mundial siempre es importante para un jugador, no sé si es un punto de inflexión pero..."

Asensio se exhibió con nota ante Costa Rica con un gol y un gran juego "Personalmente estoy contento por el gol y por poder aportar cosas. Me acomodo a lo que me pide Luis Enrique, también cómodo con la confianza que me da. Estoy muy feliz"

Marco Asensio finaliza contrato con el Real Madrid el próximo mes de junio de 2023. El nivel exhibido del balear podría cambiar por completo la situación con su club actual y podría ofertarle una renovación.

Asensio declara en rueda de prensa que un Mundial es una cita muy importante para un jugador, pero "no sé si es un punto de inflexión", refiriéndose a la posible renovación con el Real Madrid.

Claro está que Carlo Ancelotti debe decidir si lo quiere para la próxima temporada o si su equipo puede prescindir del centrocampista, pero el balear cree que el Mundial no será determinante en esta decisión.

Por el momento, se centra en el Mundial de Qatar, donde las cosas le van bien. "Personalmente, estoy contento por el gol y por poder aportar cosas. Me acomodo a lo que me pide Luis Enrique, también cómodo con la confianza que me da. Estoy muy feliz", concluye.

Asensio fue el primer mallorquín en anotar un gol en la máxima competición a nivel mundial. "Estoy satisfecho por todo el talento mallorquín que hay, representar eso es una alegría", dice el de Palma de Mallorca.

Tras la contundente victoria ante Costa Rica, el centrocampista afirma que "un resultado asi da confianza para todo lo que viene, pero no nos vamos a confiar porque el míster (Luis Enrique) tampoco nos va a dejar". Sobre el técnico, explica que "hace que todos vayamos en la misma dirección y con la ambición de siempre, querer más y competir al máximo".