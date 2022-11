Lewandowski: "Decidí tirar a un lado y fallé"

"Hay que valorar el punto, pero fallé un penalti y me duele" "Si piensas que la defensa es una prioridad, no tienes ocasiones"

Polonia tuvo la oportunidad de empezar el Mundial de Qatar 2022 con una victoria ante México, pero un penalti fallado por Robert Lewandowski en el minuto 58 lo evitó. El delantero del Barça provocó la pena máxima en una pugna con Héctor Moreno, en uno de los pocos balones en condiciones que le llegaron a lo largo del encuentro. El capitán polaco asumió la responsabilidad, plantó el balón delante de Guillermo 'Memo' Ochoa... pero el veterano portero de México le adivinó la intención.

Lewy dio la cara después del encuentro ante los medios de comunicación, como corresponde a un capitán. Y lamentó que su error hubiera costado dos puntos a su equipo: "Por un lado, hay que valorar el punto conseguido, pero por otro, fallé un penalti y eso me duele". Dicho esto, Lewandowski invitó a sus compañeros a no bajar los brazos y buscar la victoria el próximo sábado contra Arabia Saudí (14.00 horas): "Ahora toca ganar el próximo partido".

El delantero del Barça explicó que cambió su habitual manera de ejecutar este tipo de lanzamientos: "Decidí golpear a un lado. Lo mejor es decidir antes de tirar dónde vas a disparar, pero esta vez he fallado y me duele".

"Hay que jugar sin miedo y atacar"

Tras asumir su responsabilidad, Lewandowski incidió en el escaso bagaje ofensivo de Polonia: "Estamos trabajando mucho defensivamente para que el rival no nos cree situaciones de gol y a veces falta fe en que vamos a por un objetivo. Cuantos más jugadores ataquen, más fácil será conseguir ocasiones. Si tenemos en mente que la defensa es una prioridad, no hay situaciones claras".

El capitán polaco insistió en la necesidad de ser más ofensivos: "Hubo muchos balones largos, muchas veces gané duelos, pero no logramos ganar la espalda a la defensa. No fue un partido fácil para los jugadores de ataque. Con un juego más atrevido, somos capaces de crear situaciones. Tenemos que lograr un equilibrio entre la defensa y el ataque. Si tenemos la oportunidad, tenemos que ir adelante, atacar con dos jugadores más, no tener miedo".