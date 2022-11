Jordi Alba sobre la relación de Ferran Torres con Luis Enrique: "Si alguien raja de mi suegro, le pego dos hostias"

"Esta Selección puede ganar el Mundial, vamos a la guerra. Hay muy buen grupo, y eso es muy importante", ha indicado en declaraciones a la COPE y a la SER "Luis Enrique no se casa con nadie", sentenció el lateral de l'Hospitalet

Jordi Alba está encantado de haber acudido al Mundial. Por el hecho de estar, por el grupo que se ha formado y por lo bien que se lleva con Luis Enrique, el técnico que ha apostado por él para esta cita mundialista pese a no ser titular indiscutible ya en el FC Barcelona.

Por eso, cuando tiene que hablar de la Selección, lo hace con optimismo. "El objetivo de la Selección en el Mundial es ganarlo, hemos venido a eso. Viendo al entrenador y al grupo que tenemos, nos lo merecemos. Lo que pase es otra cosa", indicó Jordi Alba en una entrevista a la 'COPE'.

Un mensaje muy parecido dejó en declaraciones a la 'Cadena SER': "Esta Selección puede ganar el Mundial, vamos a la guerra. Hay muy buen grupo, y eso es muy importante". Sobre Luis Enrique, el lateral de l'Hospitalet indicó que "el míster nunca me dijo que vendría al Mundial. Luis Enrique no se casa con nadie. Es el mejor entrenador. Lo que he visto con él, no se lo he visto a nadie. Con él remamos todos en la misma dirección. Me ha enseñado que se puede ayudar al equipo sin jugar".

Por último, Jordi Alba se posicionó sobre la relación familiar entre Luis Enrique y Ferran Torres: "No burreamos a Ferran... joder. Cada uno hace lo que quiere en su vida privada. Nadie raja de Luis Enrique. Si alguien raja de mi suegro, le pego dos hostias. Hay que defender a la familia".