Casillas también critica a Rubiales

El exportero de fútbol y leyenda del Real Madrid, Iker Casillas ha dejado un recado a Luis Rubiales por su polémico beso a Jennifer Hermoso. El último en sumarse a las reacciones al gesto del presidente ha sido Iker Casillas en sus redes sociales con una pregunta irónica: "A ver que yo me entere: entonces alguien ha dimitido o no? Qué ando perdido...".

El campeón del mundo con la Selección Española en 2010, se planteó competir contra Rubiales en las elecciones a la presidencia de la RFEF en 2020, pero finalmente terminó por no presentar su candidatura y parece que desde aquel momento, las relaciones de Casillas con la federación no pasan por su mejor momento.

Casillas también fue protagonista por dar un beso a Sara Carbonero, tras proclamarse campeón del mundo en Sudáfrica. La diferencia es que el jugador mantenía una relación sentimental con la periodista y pese a que hubo algo de polémica, es una cuestión muy diferente con relación al beso de Luis Rubiales con una jugadora de la selección.

Así fue el beso de Iker Casillas a Sara Carbonero en pleno directo en el Mundial de 2010 | SPORT.es

Pese a ello, Carbonero no se encontró nada cómoda cuando Casillas le dio el beso. Ahora, el caso va más allá y muchos han pedido la dimisión de Rubiales: "Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer", afirmó Rubiales.