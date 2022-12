Deschamps: "Griezmann cambia a un equipo"

El técnico de Francia puso al ex blaugrana de ejemplo y dijo estar "preparados para el ambiente que nos encontraremos ante Marruecos" De su rival dijo que “son fuertes en defensa, pero tienen otras cualidades, sino no no habrían llegado tan lejos"

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, compareció ante los medios con la tranquilidad de quién ya ha jugado una semifinal de una Copa del Mundo. El duelo ante Marruecos de Qatar 2022 le causa respeto, pero no le impresiona. Su garantía es la experiencia de sus futbolistas y, en esta ocasión, puso el acento en Antoine Griezmann.

Deschamps, que utiliza a Griezmann de centrocampista, destacó que el futbolista del Atlético de Madrid "tiene esta capacidad de cambiar la cara del equipo. Siempre piensa en colectivo por encima de todo. Trabaja fuerte, le gusta igual defender que atacar y juega para el equipo. Está con una mentaliadd muy intensa".

Aunque Francia es señalado como favorita, Deschamps señaló que la semifinal está "a un 50 por ciento, Marruecos tiene tantas posibilidades como nosotros de pasar". Incluso, el míster galo apuntó un factor favorable a los norteafricanos como es que “tienen un gran apoyo de la grada, harán mucho ruido, pero estamos preparados para un ambiente contrario”.

El orden de Marruecos

De su rival dijo que “son fuertes en defensa, pero tienen otras cualidades, sino no no habrían llegado tan lejos. Son ordenados, presionan muy bien y son efectivos cuando atacan”. De su mister, Walid Regragui, subrayó que "ha hecho un trabajo excelente, ha creado un equipo fantástico".

Deschamps no quiso entrar en comparaciones con el equipo campeón del 2018 proque “algunos jugadores han cambiado, encontraremos dificultades y hay que tener un buen espíritu equipo. Estamos preparados para esta oportunidad”.

Eso sí, el entrenador admitió que "tenemos experiencia, es un placer estar cada día con estos jugadores y este staff. La unión es lo que nos da estos buenos resultados”.

Por otra parte, el técnico confirmó que confía en contar con toda la plantilla, incluidos Upamecano y Touchaméni, que no se entrenaron el lunes por precaución.