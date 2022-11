Bobby Moore: Sir Bobby, "el mejor central todos los tiempos"

Capitaneó a Inglaterra hacia el primer y único Mundial de su historia con una demostración de jerarquía y de galones atrás que alabaron sus rivales de más pedigrí Leyenda del West Ham, para el que jugó 16 años y ganó dos títulos, superó un cáncer en 1964 y falleció de otro a los 51 años

No lo dijo un futbolista del montón. Fueron unos tales Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ y Franz Beckenbauer. No titubearon: “Un caballero y el mejor defensa contra el que jugué”, soltó ‘O Rei’. Coincidieron en una época en la que la Brasil de los Garrincha, Jairzinho, Tostâo, Rivellino y compañía comandaba el mundo. Se llevó las Copas del Mundo de 1958, 1962 y 1970.

Entre medias, en 1966, Inglaterra conseguiría levantar el trofeo. ‘Su’ trofeo. En ‘su’ Mundial. Y abanderando aquella selección había un defensa rubio con una jerarquía que asombraba. Con el brazalete de capitán en el brazo, tenía un desplazamiento en largo prodigioso y, lejos del estereotipo de central tosco y violento propio del fútbol británico, era fino y tenía buena salida de balón. Bobby Moore guio a los ‘Three Lions’ a algo histórico. Tan increíble que jamás han podido volver a repetirlo. Y de aquello han pasado ya casi 60 años.

UNA VIDA EN LOS 'HAMMERS'

Moore jugó toda su vida en el West Ham. Un ‘one man club’, un distintivo que en el fútbol actual se ha extinguido prácticamente. 16 años en los que alzó una FA Cup y una Recopa de Europa. En 1964 y 1965. Un año después tocaría techa. Saborearía la gloria en un torneo en el que Inglaterra ganó en la gran final a Alemania Federal por 4-2 en una prórroga agónica. Un combinado inglés en el que, además de Moore, había futbolistas de la talla de Hurst, Bobby Charlton o Roger Hunt. Un hito que le valió para recibir la medalla al Orden del Mérito del Imperio Británico o ser Personalidad del Año de 1966 para la BBC.

Cuatro años después de aquel éxito rotundo, en la Copa del Mundo de 1970, Moore viviría un suceso de lo más desagradable. Fue falsamente acusado de robar en una joyería de Colombia (Inglaterra jugaba allí un amistoso previo) y tuvo que estar en arresto domiciliario en el hotel del equipo. Falleció muy joven, a los 51, por un cáncer de colón que había anunciado que padecía apenas 10 días antes.