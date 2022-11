Resultados y clasificaciones del Mundial de Qatar 2022 de hoy 28 de noviembre

Con los cuatro partidos del día acaba la segunda jornada del Mundial Brasil logró su clasificación a octavos tras tumbar a Suiza 1-0

Llegó a su fin la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022 con los partidos de los grupos G y H. Y lo hizo por todo lo alto: además del partido de la pentacampeona del mundo y del plato fuerte del día (Uruguay vs Portugal), la Copa del Mundo deparó un día lleno de goles para su novena fecha de competición.

El primer partido del día volvió a traer los focos al grupo de Brasil, pero con Camerún y Serbia como protagonistas. Tanto africanos como balcánicos venían de sendas derrotas en sus primeros juegos: los serbios hincaron rodilla en su duelo contra la 'Scratch du Oro' (0-2), mientras los 'leones indomables' fueron domados por un hijo de su tierra, Embolo, en el partido contra Suiza (0-1). Por lo tanto, el primer partido de la segunda jornada del grupo G era vital para las aspiraciones de ambas selecciones.

Camerún golpeó primero: por intermedio de Jean-Charles Castelletto, los africanos se adelantaron al '29 de juego. A pesar de encajar ese tanto, los balcánicos supieron mantener el orden y, con precisión, le dieron la vuelta al marcador en el añadido del primer acto: Strahinja Pavlovic al '45+1 y Sergej Milinković-Savić al '45+3 mandaron el partido al descanso con triunfo serbio. Ya en la segunda parte, y tras solo ocho minutos disputados, Mitrović marcó el 1-3 y parecía que sentenciaba el duelo. No obstante, dos golpes certeros de Camerún, jugando con el fuera de juego, empataron un enfrentamiento trepidante. Aboubakar al '63 y Choupo-Moting tres minutos después devolvieron la vida a los de Rigobert Song. El 3-3 final dio aire a ambos equipos de cara a la jornada final, aunque los deja en una posición complicada.

Las selecciones de Ghana y Corea del Sur se encargaron de mantener el promedio de goles del día a niveles bastante altos. Ghana calcó el resultado de su partido contra Portugal, pero en este caso a su favor, aunque no sin sufrir antes. El primer tiempo del combinado africano les dio una ventaja placentera en el electrónico: Salisu al '24 y Kudus al '34 mandaron el partido al descanso con ventaja ghanesa. Sin embargo, en la segunda parte el equipo surcoreano no se vino abajo y, al contrario, logró empatar el encuentro: Cho Gue-Sung marcó el tercer doblete más rápido en la historia de la Copa del Mundo y en menos de tres minutos los dirigidos por Paulo Bento lograron igualar el juego. No obstante, Kudus, al minuto 68, volvió a adelantar al combinado africano con el 2-3 con el que acabó el partido. Primeros tres puntos del Mundial para Ghana.

El tercer duelo del día enfrentó a Brasil contra Suiza. Tanto la 'Canarinha' como el conjunto helvético llegaron al 974 tras ganar sus primeros juegos (los brasileños contra Serbia y los helvéticos a Camerún). Por lo tanto, el partido era clave para que una de las dos selecciones se perfilara como ganadora del sector. Ninguno de los dos equipos se hizo daño en el primer tiempo y el 0-0 se hizo enorme en el marcador. El empate no se rompió hasta el minuto 82 cuando Casemiro adelantó a Brasil con un potente disparo desde dentro del área. El 1-0 final, además, certificó la clasificación de los de Tite a los octavos de final. Se unen a Francia como únicas selecciones ya confirmadas en la siguiente fase.

El último enfrentamiento del lunes, y duelo final de la jornada dos de Qatar 2022, enfrentará a las selecciones de Portugal y Uruguay. Una victoria de los lusos los clasificaría a la siguiente fase y dejaría a Uruguay con un duelo de vida o muerte contra Ghana en la última fecha.

Así queda el grupo G

Brasil: 6 puntos, +3 Suiza: 3 puntos, 0 Camerún: 1 punto, -1 Serbia: 1 punto, -1

Así queda el grupo H

Portugal: 3 puntos, +1* Ghana: 3 puntos, 0 Uruguay: 1 punto, 0* Corea del Sur: 1 punto, -1