Scariolo: "No he pedido tiempo muerto, quería que se gestionaran ellos"

España completa ante Irán el pleno de victorias a medio gas La batalla por el Mundial entra en la fase decisiva

Sergio Scariolo admitió tras el triunfo de la selección española ante Irán, (65-85) con el que cerró la primera fase del Mundial con un pleno de victorias, que fue su primer partido sin pedir tiempo muerto porque quería que fueran los jugadores los que gestionaran el partido. "Creo que es primer partido en el que yo no he pedido tiempo muerto, quería que lo solucionaran ellos y que lo gestionaran. No quería parar porque quería que desde el parque dieran el paso, se juntaran y lo solventaran", explicó.

"No quería parar los parciales positivos del rival. Un equipo tiene que crecer y madurar desde dentro. Creo que han sabido solucionarlo. Defensivamente no estuvieron mal. Y nuestra defensa mejoró con Díaz, lo que suele suceder cuando está en el partido. Y el número de asistencias, 32, fue una cifra extremadamente buena". remarcó.

El seleccionador felicitó a Víctor Claver por su 35 cumpleaños y a Rudy Fernández por igualar a Juan Carlos Navarro como el español con más internacionalidades (253), aunque finalmnete lo dejó en el banquillo sin jugar para evitar riesgos "Tengo que cuidarlo, son 38 años. En un partido decisivo hubiera estado en condiciones de jugar", apuntó.

Buena primera fase

Elpreparador italiano valoró de forma positiva la imagen de España en la primera fase. "Hago un balance positivo, hemos pasado y lo hemos hecho jugando bien al baloncesto. Al margen de los resultados, estoy bastante satisfecho de como hemos jugado", apuntó antes de añadir: "La competición ahora nos pedirá sobre todo un aumento del rendimiento y de la continuidad, no va a ser fácil porque tendremos defensa muy buenas. O defendemos con 12 y atacamos con 12 o no tenemos un 'top-player' que pueda ganar partidos por sí solo. El vestuario esto lo sabe".

Acerca de los dos rivales que le aguardan, Letonia este viernes, y Canadá, el domingo, admitió que supone todo un reto. "Son dos rivales muy bien entrenados, de mucha calidad. Y si ganamos uno de los dos partidos, conseguiremos llegar a cuartos de final, que era el objetivo que nos habíamos marcado al principio de este campeonato".