Dybala podría quedarse fuera del Mundial a causa de una lesión

"¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal", señaló Mourinho Este lunes se conocerán más detalles sobre su estado físico

Malas noticias para el argentino de la Roma Dybala, quien sufrió un pinchazo muscular que le obligó a retirarse tras golpear con la zurda un penalti durante el encuentro disputado con el Lecce. Su gesto reflejaba preocupación.

De confirmarse lo peor, podría quedarse fuera del Mundial, interrumpiendo una buena racha que lo había llevado a marcar en sus últimos cinco encuentros: contra Empoli (SerieA); contra HJK Helsinki (UEL); contra Inter (SerieA); contra Real Betis (UEL) y contra Lecce (SerieA).

Su entrenador, José Mourinho, no ha sido muy optimista al respecto: "¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. ¿Verlo de nuevo antes de 2023? No soy médico, no he hablado con un médico, pero puedo decir que es difícil. Incluso hablando con Paulo no tengo buenos sentimientos".

Se espera conocer más detalles sobre su estado físico este lunes.