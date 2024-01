Kevin Benavides: "Confío en lo que puedo hacer, hay que correr inteligente"

El vigente campeón de la categoría de motos Kevin Benavides quiere defender su título en el Dakar que empieza este viernes, aunque admite que no está en su mejor momento después de pasar por el quirófano hace solo un mes por una fractura de peroné durante el stage de preparación de KTM en California, el pasado 3 de diciembre.

"Hace solo un mes. He trabajado fuerte y tal vez no estoy al cien por cien de mi lesión pero voy a aguantar", afima el argentino, que considera que está al ochenta por ciento de su mejor nivel. En el vivac de Al-Ula ha explicado que tendrá un poco de inflamación al término de cada etapa y tendrá que estar "controlando", pero la última revisión médica ha ido bien, por lo que está contento de estar en Arabia Saudí, a pesar de saber que el Dakar "son muchas horas encima de una moto".

Sobre el estado de forma de sus máximos rivales, el australiano Toby Price y su hermano Luciano Benavides, destaca que hay por lo menos quince pilotos fuertes que van a luchar por la victoria, pero él "está tranquilo", después de que el pasado 2023 lograra su segundo Dakar.

Cree que las claves de la prueba son mantener un buen ritmo en cada etapa, controlar la navegación y también la velocidad, porque hay "muchas etapas de piedras, más que el año pasado", por lo que se hace esencial "cuidar la moto y el físico".

Hay otros factores "que no se pueden controlar", por lo que simplemente cabe "dejar que sucedan", afirma. Curiosamente, a pesar de ganar, el argentino correrá con el dorsal número 47. Será la primera ocasión en la que el ganador del Dakar no lleve el dorsal número uno en su moto, puesto que no fue él y sí su hermano Luciano quien consiguió el campeonato mundial de rally raid de motos, por lo que fue Luciano el primero en elegir dorsal