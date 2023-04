Los Hyundai WRC, con los colores de Irlanda en homenaje a Breen

La marca afronta a partir de este jueves el Rally de Croacia, la carrera más dura de su historia tras el accidente mortal de Craig Breen la pasada semana Como tributo al piloto irlandés, compañero de Dani Sordo, los Hyundai de Neuville y Lappi lucen una decoración especial con los colores de su país

Hyundai afronta a partir de este jueves el Rally de Croacia más duro de su historia. La pasada semana, durante los test previos a la cuarta cita del Mundial de rallies, su piloto Craig Breen murió en accidente tras salirse de la carretera en un tramo y estrellarse contra un poste de madera. Su copiloto James Fulton, que salió ileso del accidente, y la familia del Breen, consideraron que la mejor forma de rendirle tributo era seguir adelante y participar en el rally croata.

La marca surcoreana alineará dos coches, con Thierry Neuville y Esapekka Lappi, tal como confirmó a principios de semana su director Cyril Abiteboul, y ambos lucirán una decoración especial.

#ForCraig 🇮🇪 @Craig_Breen was deeply proud of his Irish roots and was a beloved member of the Irish rally community. To honour his memory, we will be running with this special livery at @CroatiaRally, which incorporates the colours of the Irish flag 🇮🇪 pic.twitter.com/CwA5XocbHk