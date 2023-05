Palou se mete en la pelea por la pole de las 500 Millas

El piloto barcelonés fue tercero la clasificación de Indianápolis por detrás de los McLaren de Rosenqvist y Rossi Se sitúa así en el 'Fast 12' , los pilotos que este domingo se jugarán las primeras plazas de la parrilla para la carrera del 28 mayo

Álex Palou ha dado el primer paso hacia la conquista de las 500 Millas de Indianápolis. El piloto barcelonés, que en 2021 hizo historia al terminar segundo en el podio de la prueba reina del automovilismo estadounidense, peleará por este domingo (20:00 h) para intentar conseguir la pole position para la carrera del 28 de mayo en el óvalo de Indianápolis,

Anoche, Palou se metió en el 'Fast 12', los doce pilotos más rápidos, que se jugarán la pole. Y lo hizo además con el tercer mejor tiempo y como el mejor de los cuatro representantes de la escudería Ganassi Racing, que este año se perfila como la gran favorita.

Palou solo se vio superado por los McLaren de Rosenqvist y Alexander Rossi, después de completar cuatro vueltas a muy buen ritmo y que le convierten en uno de los más firmes candidatos a la primera fila para la carrera. El piloto catalán, que también es el actual líder de la IndyCar, marcó el tercer tiempo a una vuelta ( 233.398) , mientras que el mejor del día fue Felix Rosenqvist, con 233.947.

Hello Palou!@AlexPalou puts up a flyer and up to P2.



📺: #Indy500 Qualifying LIVE on Peacock. pic.twitter.com/FtVkimk2lJ