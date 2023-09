Ai Ogura y Sergio García, nuevo tandem para el MTHelmets-MSi

El equipo propiedad de Teo Martí debutará en la clase intermedia del Mundial con la plaza de Sito Pons y una alineación de lujo Ogura, subcampeón del mundo en 2022, deja la estructura de HRC y formará un ambicioso dúo con el español Sergio García

El Team MTHelmets-MSi , propiedad de Teo Martín, ha confirmado este viernes su alineación de pilotos para la categoría de Moto2, en la que debutará en 2024 ocupando la plaza que ha dejado vacante el equipo de Sito Pons, que días atrás confirmaba el adiós al campeonato. El español Sergio García Dols y el japonés Ai Ogura, dos de los pilotos más fuertes de la categoría intermedia, formarán un poderoso tandem la próxima temporada.

Sergio García luchó por el título de Moto3 en 2022 y este año se ha estrenado en Moto2, precisamente en la estructura de Sito Pons. Ai Ogura, piloto de la cantera Honda, fue subcampeón del mundo en 2022, aunque en la presente temporada una lesión de muñeca ha lastrado su rendimiento al perderse varias carreras.

"En 2024, Ogura estará en el momento perfecto de su carrera deportiva para, junto al equipo, conseguir grandes resultados. Nos sentimos muy satisfechos con el dúo de pilotos que tenemos configurado para la temporada que viene. Sergio y Ai tienen mucho nivel de pilotaje y formarán parte del Top10 en la categoría intermedia. Estamos seguros de que en 2024, vamos a poder hacer un buen trabajo y esperamos conseguir buenos resultados junto a ellos", señala el comunicado de MTHelmets-MSi.

