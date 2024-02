Openbank y el Aspar Team volverán a pelear juntos por el Mundial de MotoE en 2024, en la que supone la sexta temporada consecutiva de esta exitosa alianza entre el banco 100% digital del Grupo Santander y el equipo español. Como novedad este 2024, el Openbank Aspar Team incorporará al italiano Kevin Zannoni a sus filas, quién será compañero de equipo del vigente subcampeón del mundo de MotoE, Jordi Torres.

El acto de presentación del Openbank Aspar para esta sexta temporada ha tenido lugar en la sede del banco en Madrid, donde los pilotos del equipo han desvelado los colores de la Ducati con la que competirán en dieciséis carreras de este año. El objetivo del equipo volverá a ser pelear por el título tras la gran campaña realizada en 2023, cuando terminó subcampeón del mundo con Jordi Torres tras haber liderado el campeonato durante seis de los ocho fines de semana de competición.

“El proyecto del Aspar Team en el Mundial de MotoE no se podría entender sin el apoyo de Openbank. Juntos hemos trabajado duro estos años, hemos tocado el cielo con victorias y podios y juntos estuvimos a punto de conseguir el título en 2023. Hoy abrimos una sexta temporada de colaboración en la que seguiremos peleando como hasta ahora por devolver esa confianza que Openbank ha depositado en nosotros con grandes resultados”, ha afirmado Jorge Martínez 'Aspar', CEO del Openbanck Aspar Team.

Jordi Torres y Kevin Zannoni, las apuestas del Openbank Aspar Team para este 2024

Durante 2023, Jordi Torres sumó dos triunfos, seis podios y tres poles en su camino hacia el subcampeonato, y en 2024 optará, de nuevo, al triplete de títulos en la categoría eléctrica después de haberse proclamado campeón previamente en 2020 y 2021. Este año estrena compañero de equipo con la llegada del italiano Kevin Zannoni, que afronta su debut con el Openbank Aspar Team después de haber completado en 2023 su mejor temporada en MotoE.

Zannoni, piloto de 23 años y bicampeón de Italia de Moto3, se estrenó el año pasado en el podio, al terminar tercero en las dos carreras del gran premio de Austria, y sumó 130 puntos tras terminar en once ocasiones entre los diez primeros de la categoría. “Es un honor formar parte de este equipo. Tengo mucho que aprender de todos ellos y estoy feliz por poder recorrer este camino a su lado. En los primeros tests de pretemporada he visto un ambiente muy familiar y me he sentido muy a gusto con el equipo”, ha confesado el piloto italiano.