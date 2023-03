MotoGP: Sigue en directo y online la clasificación del GP de Portugal

Por su parte, Marc Márquez finalizó decimocuarto este viernes, fuera del objetivo de Q2 y certificado así las malas sensaciones que dejaron los test de pretemporada en este mismo circuito de Portimao.

"Hemos ido más rápido y todo el mundo iba a hacer su 'time attack' y se ha visto lo que es un FP2, pues se usan tres neumáticos blandos consecutivamente, lo que hace que hace y dice que este año se irá mucho más rápido y lógicamente se asumirán muchos más riesgos, pero estamos fuera de la Q2, que no es una sorpresa, no es aquello de 'qué ha pasado' pues estamos en el sitio en el que debemos estar por la pretemporada y nuestro punto débil sigue siendo la vuelta rápida", .

On the cusp of the combined top ten, going to be an exciting first Q1 session of the year tomorrow 👀 pic.twitter.com/CRl2l2HZyt