¿Qué es la carrera al sprint en el Mundial de MotoGP?

En 2023 MotoGP estrena formato siguiendo el ejemplo de la F1 y introduce una carrera corta en MotoGP los sábados de gran premio La carrera al sprint, que dará la mitad de puntos que la del domingo, ha llevado a acortar los entrenamientos y a suprimir el warm-up de Moto2 y Moto3

MotoGP introduce esta temporada una importante novedad, al añadir a su formato habitual de competición las carreras al sprint los sábados por la tarde en los grandes premios. Siguiendo el ejemplo de la Fórmula 1, que empezó a experimentar con este formato en 2021, Dorna y la FIM han ido más allá y han apostado por implementarlo en cada una de las 21 citas del calendario del Mundial en 2023.

Espectadores, equipos y fabricantes se han mostrado favor de la novedad, si bien los pilotos reconocen que va a suponer un nivel de estrés altísimo, al tener que abordar los fines de semana a doble carrera.

¿Cuántas vueltas tendrán las carreras al sprint?

En las carreras al sprint de MotoGP se completará la mitad de la distancia que se hace en las carreras largas del domingo. El objetivo final, según han explicado los máximos responsables del Mundial, es que la distancia total recorrida al final de cada fin de semana no se vea notablemente modificada. Así, el impacto medioambiental y económico de esta novedad estará controlado.

¿Cuántos puntos se reparten en las carreras al sprint?

Los primeros clasificados de una prueba al sprint recibirán la mitad de los puntos que se reparten en la carreras del domingo. Así, el primer clasificado al sprint sumará 12 puntos, el segundo 9 puntos, el tercero 7. A partir del cuarto, sumarán respectivamente seis, cinco, cuatro, tres, dos y un punto hasta el noveno clasificado, el último que puntuará.

¿Cómo se forma la parrilla de MotoGP?

A pesar de que la carrera al sprint servirá para sumar puntos de cara al campeonato del mundo de MotoGP, no servirá para formar la parrilla. La sesión de entrenamientos clasificatorios seguirá siendo la que determine el orden de salida de los pilotos en la carrera del domingo.

¿Habrá carrera al sprint en Moto2 y Moto3?

Las dos categorías pequeñas del Mundial seguirán teniendo una única carrera, el domingo. El orden de la acción en la pista y las carreras de los domingos también se 'estandarizarán' en 2023 con Moto3 seguido de Moto2 y finalmente MotoGP siempre que sea posible, permitiendo una ceremonia de podio mejorada y celebraciones en la pista.

¿Cómo se distribuye el programa de fin de semana en un Gran Premio con carrera al sprint?

Las carreras al sprint de MotoGP tendrán lugar los sábados de cada fin de semana que haya Gran Premio. Además, se mantienen las tres sesiones de entrenamientos libres y la carrera al sprint de MotoGP se disputará después de finalizar las clasificaciones de las tres categorías para la establecer las parrillas del domingo.

Viernes

Se celebrarán dos entrenamientos libres para MotoGP, la primera a las 10:45 (45 minutos) y la otra a las 15:00 (60 minutos). Los mejores tiempos determinarán quiénes se clasifican para la Q1 y Q2. Moto2 contará con dos sesiones de 40 minutos y Moto3 dos de 35 minutos.

Sábado

MotoGP tendrá el tercer libre de 30 minutos. La Q1 comienza a las 10:50 y la Q2 a las 11:15. Antes de la sprint race (que será a las 15:00), tanto Moto2 como Moto3 realizarán una sesión de 30 minutos libres matinales. Los tiempos de los 3 entrenamientos determinarán quiénes entran en la Q1 y Q2. La calificación de Moto3 comienza a las 12:50 y la de Moto2 a las 13:45.

DomingoNo habrá warm up para Moto3 y Moto2. A las 09:45 los pilotos de MotoGP tendrán un warm up de 10 minutos. La carrera de Moto3 se disputará a las 11:00 y la de Moto2 a las 12:15. La carrera larga de MotoGP como siempre, será a las 14:00 horas.