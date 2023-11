Martín no ceja en su empeño y marca las primeras referencias rápidas

El madrileño Jorge Martín, 'Martinator', mejor tiempo de la sesión con 1.56.393 en Qatar Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) no tuvo un buen comienzo de sesión al irse por los suelos en su tercera vuelta

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) no ceja en su empeño de pelear por el título mundial de 2023 y fue el encargado de marcar las primeras referencias de entrenamientos en la tanda inaugural del Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Lusail.

Martín consiguió un mejor tiempo de 1:56.393, todavía muy lejos del mejor tiempo de la categoría reina, que está en poder del líder del mundial, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), desde 2021 con un registro de 1:52.772.

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) no tuvo un buen comienzo de sesión al irse por los suelos en su tercera vuelta en la curva catorce sin que pudiera levantar él solo la moto, aunque cuando lo hizo tuvo que dar la vuelta en el camino de servicio para regresar a pista y de ahí a su taller directamente para reparar su moto.

El segundo protagonista, por el mismo motivo, caída, fue el también español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), en su caso en la curva cuatro, y también sin daños físicos de consideración, pero sin la posibilidad de regresar a su taller sobre la moto.

En tanto, en pista, el español Jorge Martín ya era líder con un tiempo de 1:58.235, mientras que el líder del mundial, 'Pecco' Bagnaia estaba por entonces cuarto a ocho décimas de segundo, si bien en el séptimo giro se encaramó a la primera plaza, 1:57.936, seguido por su propio compañero de equipo, Enea Bastianini, y del también italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22), también por delante de Jorge Martín.

A Bagnaia le superó a doce minutos del final de la sesión su compatriota 'Diggia', con algo más de cuatro décimas de segundo de ventaja, al parar el crono en 1:57.475, que un giro después rebajó hasta 1:56.830, y entre ellos se inmiscuyó, nuevamente, Alex Márquez.

Pero ya en los últimos minutos el ataque a los mejores tiempos de la categoría cobró un cariz muy distinto y, una vez más protagonizado por Jorge Martín, que paró el crono en 1:56.393, que era cuatro décimas de segundo más rápido que el registro del italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), con el que ambos batían a 'Diggia'.

El español Augusto Fernández (Gas Gas RC 16) se fue al suelo en la curva catorce, casi al final del trazado, cuando contaba con tres parciales de vuelta rápida y con ello iba para mejorar la quinta plaza que ocupaba por entonces, pero que no pudo defender con éxito al verse relegado a la duodécima plaza final.

