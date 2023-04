Lorenzo siembra la duda: "No sé si Márquez seguirá..."

El expiloto de MotoGP habló sobre el futuro de Marc Márquez en Honda y en el mundo del motociclismo Un futuro que podría ser lejos de Honda, lejos del nivel de las Ducati

El expiloto de MotoGP, Jorge Lorenzo, habló sobre el futuro de Marc Márquez en Honda y en el mundo del motociclismo, tras los últimos años, difíciles, por los que el piloto de Cervera ha tenido que pasar varias veces por el quirófano. Ahora, todavía en recuperación, y con una moto complicada de pilotar y lejos del nivel de las Ducati, por lo que Lorenzo se cuestiona si Marc seguirá mucho tiempo más con la marca japonesa.

"El futuro nadie lo puede saber, porque en un deporte de tanto riesgo y tan peligroso, todo puede pasar. Lo único que puedo decir es que para mí Marc Márquez es un animal, una bestia de su deporte en todos los aspectos, y que si está bien físicamente, como vimos en Portugal, sigue siendo muy muy rápido y capaz de lo mejor. Si le ayudase Honda y Honda fuera más competitiva, tendría muchas más posibilidades de conseguirlo", explicó Jorge Lorenzo en una entrevista concedida a 'El Larguero' de 'Cadena Ser'.

"Lo que no sé es si siguen las cosas de esta manera y sigue teniendo una moto tan difícil como la Honda, no sé si seguirá mucho más tiempo en el equipo", añadió Lorenzo. "¿Has visto esto? No es por placer, es para ganar. Yo quiero volver arriba, con vosotros, pero si no es con vosotros, me voy a buscar la vida", le dijo Marc Márquez al jefe de Honda en una conversación que reveló el piloto en el documental 'All in', de 'Amazon Prime' y en 'DAZN'.

"Creo que en su momento Honda le hizo una muy buena oferta, de 4 años, que normalmente no e hacen de 4 años y con una gran cantidad de dinero. Él pensó: 'pues sigo en Honda, han sido muy fieles conmigo, son los que más dinero me ofrecen, en 4 años y encima puede ser que gane los próximos 4 años...'. Pero claro, Ducati se ha espabilado tanto y ha mejorado tanto su moto... y además con la lesión que tuvo en Jerez 2020, las cosas no han sido como pensaba en su mejor escenario de futuro. Las cosas han cambiado y ahora mismo Ducati es tan superior, que ni un Márquez, que para mí sigue siendo el mejor piloto, puede con ellos", expresó el expiloto de MotoGP.

Apelación doble 'long lap penalty'

"Tendría que ganar (la apelación), porque lo que está escrito, está escrito. No se puede cambiar un reglamento. Que sea justo o injusto, es una cosa. Pero el reglamento escrito solo se puede cambiar cuando pase cierto tiempo. No es justo para Marc ese cambio, aunque posiblemente sea injusto para los demás pilotos afectados por la caída. Tendría que ganar ese caso", confesó Lorenzo.