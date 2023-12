Bastianini y la presión de Martín por su moto: "Hay que responderle en pista"

Jorge Martín lo intentó todo el pasado año para ser elegido de Ducati como compañero de Pecco Bagnaia en el equipo oficial, pero los de Borgo Panigale se decantaron finalmente por Enea Bastianini. En 2023, el italiano se ha visto lastrado por las lesiones, mientras que el español ha peleado por el título hasta la última carrera del año en Valencia. El subcampeonato le ha dado 'alas' a Jorge, que insiste en reclamar una plaza en el equipo de fábrica : "Si en 2025 no puedo ir a Ducati, miraré otras cosas", advierte. Bastianini no se deja intimidar por la presión y asegura que "la mejor manera de responder a Jorge es en la pista".

"Realmente no sé que más demostrar. Entiendo que Enea ha tenido un año complicado pero participó en 12 carreras, ganando solo una y porque su presión de neumático era 1.2. Así también lo hubiese hecho yo", espetó Martín en la presentación de su documental 'Martinator' en DAZN.

"Creo que esperaré al nuevo año para tratar de contestarle en la pista", replica la 'Bestia' Bastianini, que en su primer año vestido de rojo después de brillar con Gresini, sufrió una importante lesión en la carrera inaugural de Portimao vio comprometida buena parte de la temporada.

"Desgraciadamente ha sido un año difícil desde la primera carrera. La lesión de Portugal me ha perseguido toda la temporada. Después hubo otra en Barcelona, en el pie y en la mano, pero es la de la escápula la que más me ha hecho sufrir y de la que no pude recuperarme", recuerda Enea, que cerró el curso 15º del Mundial con 84 puntos, terminó el año en 15ª posición con 84 puntos, 383 menos que su compañero Bagnaia.