Aleix Espargaró: "Es de esos días en los que te sientes invencible"

Primera victoria de la temporada para y para Aprilia y segunda de toda su trayectoria deportiva en la categoría reina El piloto más veterano de la parrilla volvió a demostrar que está para pelear por todo y reconoció que antes de la lluvia "tenía la carrera hecha"

El español Aleix Espargaró, vencedor del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, ha reconocido que, a pesar de ello, "toda la carrera ha sido complicada. La verdad es que cuando he salido en la vuelta de reconocimiento he pensado que podía ser de esos días en los que te sientes invencible, tenía mucha tracción, la moto iba muy bien y he recuperado posiciones al inicio", recordó.

"Adelantaba muy fácil y, cuando he visto la diferencia con Bezzecchi y Bagnaia, he llegado relativamente fácil, rodando muy rápido. He visto que Pecco guardaba mucho neumático de atrás, he pensado que tenía poca tracción y que no llegaría bien al final, y yo tenía mucha tracción", afirmó.

"Iba a pasarle y a abrir hueco, y justo ha empezado a llover, por lo que he decidido cambiar de estrategia y quedarme detrás de Pecco porque para el que abre pista es muy difícil. Cuando me ha pasado Maverick -Viñales-, y luego Brad -Binder-, les he vuelto a pasar rápido, porque yo quería estar detrás de Pecco y controlar... pero sin estar muy cerca para no disparar la presión del neumático", continuó Aleix Espargaró.

"Al final sabía que tenía dos o tres puntos para pasar, lo he intentado en la 2, y me ha hecho un 'highside' la moto, casi me caigo. Me he ido acercando durante el primer y segundo sector, y antes de la recta de atrás sabía que tenía más tracción que él", comentó sobre su adelantamiento final sobre el vigente campeón del mundo.

"Solo pensaba en que no me pasara en la recta, aunque luego en la siguiente tenía otra vez más tracción y podría haberlo intentado de nuevo", recuerda con cierta angustia.

Ni la victoria de Argentina ni esta son los mejores recuerdos de Aleix Espargaró, que dice que "el mejor recuerdo que tengo desde que he llegado a Aprilia es el podio aquí en 2021, para mí fue el mejor momento de mi carrera deportiva, el conseguir el primer podio con una marca que estaba tan, tan lejos".

El momento más delicado fue cuando comenzó a llover ya que "con las primeras gotas grandes, ahí me he venido un poco abajo mentalmente, porque yo tenía mucho más ritmo, podía pasar a Pecco e irme, y veía la victoria hecha. La daba por hecha. Cuando ha empezado a llover y me han adelantado Maverick y Binder me he hundido un poco pero me he dicho a mí mismo 'bueno, ya está, la has perdido; ahora lúchala".

"Entonces he empezado a adelantar a los otros pilotos y sabía que en la última vuelta ya no había gotas en pista, justo en la última vuelta, así que sabía que tenía que arriesgar, y me ha salido bien", dijo Espargaró para culminar su entrevista ante los micrófonos de DAZN.