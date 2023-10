Aleix Espargaró: "Me daba igual ser cuarto o quinto, tenía que buscar el podio"

El piloto de Aprilia, que partía desde la tercera posición, quiso atacar a Marini para luchar por el podio, pero cometió un error que le condenó ante Marc Márquez Junto a Jorge Martín y Luca Marini, el de Granollers partirá mañana desde la primera fila para intentar luchar por un hueco en el podio

El piloto de Granollers Aleix Espargaró, que acabó quinto la carrera al esprint del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, ha reconocido tras la carrera que le daba igual "ser cuarto o quinto, quería intentar el podio en la esprint".

"En la última vuelta creo que Luca -Marini- ha tirado un poco la toalla con Brad -Binder-, así que he intentado estar cerca porque sabía que era mejor que él en el T3 y quería intentar pasarlo en la última vuelta. En la curva 1 me he colado, he intentado frenar en 'Cancún', y tenía ‘track limits’ en el salpicadero, así que me he ido recto y no podía pisar el verde, me he tenido que quedar parado y los dos segundos de ventaja que tenía con Marc los he perdido", explicó al respecto Espargaró.

A late mistake from @AleixEspargaro dragged @marcmarquez93 into contention! ⚔️



The #93 took his chance at 4th place with both hands! 🤝#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/3fIr6NFy00 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 28, 2023

"El nivel de rendimiento de los dos días los hubiera firmado el jueves al 100%, estoy súper orgulloso de que en la peor pista el año pasado, donde no estaba entre los quince mejores, lo rápido que estoy yendo. Esperaba algo más, pensaba que tenía algo más de velocidad que los dos de delante, pero así son los esprints", lamentó Aleix Espargaró.

"Los dos intentos de adelantamiento que he hecho sobre Luca -Marini- si los hubiera cerrado creo que mi carrera habría sido otra, pero me he colado y me ha vuelto a adelantar. Así son las carreras, mañana creo que tendremos otra vez una buena oportunidad", dijo convencido.

De su pelea con Marc Márquez recordó que "tenía dos segundos de ventaja sobre él" y que al colarse en la uno "sabía que él lo iba a intentar. Yo tenía más velocidad en las rápidas, él en las lentas, le he podido pasar en el cambio de dirección y sabía que él se iba a meter en la 12. He frenado súper tarde, sabiendo que me iba a pasar, pero pensaba que no la pararía. De hecho, hablando ahora con él me ha dicho ‘pensaba que me pasarías acelerando’, pero es que el tío la ha parado a cero y no tenía espacio para pasar. Ha sido bonito", comentó.