Wolff, convencido: "Hamilton renovará"

El jefe de Mercedes tiene claro que Hamilton firmará un nuevo contrato para seguir en la F1 más allá de 2023 "La semana pasada nos sentamos a hablar en Mónaco y Lewis me dijo que tenía cinco años más por delante", revela Wolff

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, está convencido de que Lewis Hamilton firmará un nuevo contrato para seguir en la Fórmula 1 más allá de 2023. Después de reunirse con el piloto británico para hablar de su futuro, cree que incluso puede ser un acuerdo a largo plazo, según le ha dado a entender el heptacampeón, que en enero cumplirá 38 años.

"La ventaja es que los dos vivimos en Mónaco, cerca uno del otro y la semana pasada nos sentamos a hablar. Lewis me dijo que tenía cinco años más por delante y me preguntó cómo lo veía. Durante estos años, hemos crecido juntos y somos transparentes el uno con el otro. El será el primero en decirme cuando crea que ya no puede más", ha revelado Wolff en una entrevista con el Channel 4 británico.

"No tengo dudas de que firmaremos un nuevo contrato, eso va a pasar, los dos siempre estamos dispuestos a hablar abiertamente de futuro. Lewis está completamente centrado en la Fórmula 1 y es lo que guía su vida, el resto de cosas son sólo hobbies", ha añadido.

El austriaco cita el ejemplo de Fernando Alonso, que mantiene un gran rendimiento a sus 41 años: "No sé por qué motivo 40 años es una edad que dice que ya no eres adecuado para seguir en Fórmula 1 como piloto de carreras. Si miras a Fernando, sigue ahí y no sé si es el mismo que cuando tenía 25 años, pero sigue siendo un piloto muy competitivo. Lo mismo pasa con Tom Brady, una persona que admiro y a sus 44, sigue todavía en el campo", apunta Wolff.