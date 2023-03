Sainz, autocrítico: "Terminamos donde merecíamos, detrás de Alonso"

"Ya veíamos desde los test de pretemporada que Aston Martin nos pondría las cosas complicadas", afirma el madrileño, cuarto en Bahrein " No puedes tirar, porque a la mínima que aprietas, desgastas los neumáticos, no es lo ideal, y es un punto débil que debemos mejorar", analiza

El primer gran premio de la temporada 2023 en Bahrein no ha sido un camino de 'rosas' para Ferrari , que ha perdido claramente el pulso con los Red Bull y también sus dos opciones de ocupar el tercer peldaño del podio. Charles Leclerc, que lo acariciaba después de una carrera de más a menos, ha abandonado por avería y Carlos Sainz, que lo ha heredado, ha acabado sucumbiendo al ataque fulminante de Fernando Alonso. El madrileño, resignado tras bajarse de su monoplaza, ha afirmado que "terminamos donde merecíamos, detrás de Alonso".

"Lo intentamos todo, eso seguro, la verdad que aguantamos bastante bien, pero luego, poco a poco, la carrera fue tomando forma y terminamos detrás de ese Aston Martin, el de Fernando. Ya veíamos desde los test de pretemporada que nos pondrían las cosas complicadas", ha advertido Carlos.

"Está claro que el ritmo de carrera no era nuestro fuerte aquí debido a la degradación, sabíamos desde al año pasado que era una asignatura pendiente, y teníamos muy poco margen para luchar. Cuando he luchado con Fernando Alonso, venía Hamilton detrás, y he podido recuperar las ruedas para dejarlo atrás. No puedes tirar, porque a la mínima que aprietas, desgastas los neumáticos, no es lo ideal, y es un punto débil que debemos mejorar, porque los Red Bull están en otro planeta, e incluso los Aston Martin".

Sobre su pulso con Alonso, limpio en todo momento, Sainz ha mostrado su fair play: "Obviamente, siempre respeto a Fernando, y creo que ha sido una batalla bonita, dura, pero bonita, con un podio para él y Aston Martin, les doy la enhorabuena, y la próxima vez intentaremos hacerlo mejor".

Sobre el abandono de su compañero Leclerc ha comentado que "el motor lo llevábamos a tope siempre, en los bancos de pruebas no nos ha dado problemas, así que es algo que tenemos que investigar para solucionar. Ahora viene Arabia, un circuito que desgasta menos, sobre todo de atrás, y eso nos irá mejor. También hay más rectas, y parece que este año tenemos un coche más eficiente ahí, seguro que para Jeddah podemos pensar en otras cosas", ha concluído.