Ricciardo: "Siento como si nunca me hubiese ido"

"Hay algunas cosas en el coche en las que podemos trabajar. En este momento, soy bastante optimista", valora el australiano tras su primer día al volante del Alpha Tauri "No logré completar la vuelta perfecta, pero comencé a sentir el límite del coche. Es lo más importante para mí", señala Ricciardo

Daniel Ricciardo regresa a la parrilla de la Fórmula 1 en el El Gran Premio de Hungría al volante del Alpha Tauri en sustitución de Nyck De Vries, al que Helmut Marko y Red Bull concedieron solo diez carreras para demostrar su valía. El australiano tendrá doce para intentar reivindicarse, por si en algún momento surge la posibilidad de regresar al primer equipo. Hoy, en su primer día en pista, Ricciardo se ha mostrado satisfecho y convencido de que no ha perdido la forma.

"Hoy no logré completar la vuelta perfecta, pero comencé a sentir el límite del coche. Sólo debo mantenerlo limpio mañana y así creo que estaré bastante contento", ha valorado Daniel, que ha sido 14º y se ha quedado a 4 décimas de su compañero Yuki Tsunoda con los neumáticos blandos, aunque con los medios ha igualado al japonés.

El australiano se ha bajado del AT04 con una sonrisa: "La posición probablemente no sea demasiado relevante en este momento. Creo que ha sido más importante para mí sentir básicamente dónde estoy con el coche. Todo se sentía bastante familiar. Obviamente, hay mucha atención externa, pero una vez que me puse el casco y subí al coche, sentí, de alguna manera, como si nunca me hubiese ido, así que fue agradable", ha explicado.

"Y obviamente por la mañana, con lluvia, realmente no obtuvimos nada. Pero por la tarde creo que sí, sólo un poco con el neumático nuevo, pero nada que realmente me preocupe. El coche se sintió bien. Tocará trabajar un poco esta noche, pero nada loco", añadió

"Hay algunas cosas que ya siento en el coche en las que podemos intentar trabajar. En este momento, soy bastante optimista. Parecía que Yuki también había tenido un buen día. Creo que si ponemos todas estas cosas juntas, tal vez mañana podamos hacerlo bien", ha cerrado.