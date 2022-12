El regalo del amigo invisible de Magnussen a Alonso con 'mensaje'

El danés le regaló un retrovisor al asturiano, que podría guardar relación por su incidente en Austin esta temporada A Carlos Sainz le obsequiaron con un jersey gris como regalo: "Me gusta, me imagino con él puesto este invierno, está guay"

La Fórmula 1 hace piña en Navidad con el tradicional regalo del amigo invisible entre pilotos. Cada uno de ellos regaló a otro un presenta mediante la colaboración de una empleada que oficiaba como coordinadora.

Además de la curiosidad de los regalos, los pilotos eran retados también a adivinar la procedencia.

En el caso de Fernando Alonso, su regalo llevaba un mensaje: un retrovisor. El asturiano se preguntaba, sorprendido: "De mi primer coche. Es pequeño y verde. ¿De quién puede ser?". Alonso no tenía sospechosos y le tuvieron que desvelar el emisor, que era Kevin Magnussen. El piloto español dijo que "Gracias. Me puedo mirar a mí mismo".

El regalo en cuestión podría guardar relación por su incidente en Austin esta temporada.

El danés, por su parte, recibió un regalo con cierta doblez: una bandera negra y naranja. "Guau, me sacaron tres veces esto esta temporada, ahora son cuatro", dijo. Había más cosas en la caja: una pelota anti estrés, un trozo de queso y un kit de afeitado llamado 'Revolución vikinga'. "Lo usaré", dijo Magnussen. Procedía de Alex Albon.

El mexicano Checo Pérez, por su parte, fue el encargado de buscar regalo para el tailandés. Eran unas pantuflas, unos tintes de pelo: uno azul y otro verde y un vale para unas clases de golf.

Esteban Ocon recibió 'El increíble Spiderman' de parte de Daniel Ricciardo. Y acertó de pleno. "La gente no sabe que soy un gran fan de los cómics. Es el mejor regalo que me podían hacer", dijo.

Con el propio Ricciardo también acertaron. Recibió una cámara y una camiseta con el lema 'I love Harry' (Quiero a Harry). Él mismo desveló de qué Harry se trataba: Styles (un cantante pop). "Ya tengo una cámara en casa, pero me vendrá bien", aseguró. La compró Nicholas Latifi.

El canadiense recibió un cuadro con un certificado de que ha adoptado 61 abejas drones además de unas galletas con Nutella que venían de parte de Sebastian Vettel, quien tuvo que abrir un sobre donde venía una declaración de intenciones de plantar un árbol en un bosque en Suiza. El mensaje procedía de su compañero en Aston Martin, Lance Stroll, quien aseguró que "regalarle a alguien un árbol es algo increíble, es uno de los mejores que puedes hacer".

El canadiense, por su parte, fue obsequiado con una cesta que contenía una botella de ginebra, una manzana y varias tónicas, a lo que respondió con socarronería: "Todo el 'paddock' piensa que soy un alcohólico o algo así...". Al ver que la botella tenía una etqiqueta con 'Made in Finland', inveitablemente salió el nombre de Valtteri.

El regalo del finés llegó de Carlos Sainz, un kit de ciclismo. Pero era diferente: de minions. "Es largo, para el invierno, está bien", dijo.

Al madrileño le obsequiaron con un jersey gris como regalo. "Me gusta, me imagino con él puesto este invierno, está guay", declaró el español, que acertó al adivinar que veía de Pierre Gasly.

El francés, acto seguido, tuvo una premonición cuando le dieron su paquete: 'Parece un Monopoly'. Y en efecto lo era. "No voy a mentir: no tenía ninguno en mi casa en Milán y me iba a comprar uno".

Pero el galo no acertaba con el autor. Era Fernando Alonso. "Además de darme su coche, me da un Monopoly, muy amable", añadió.