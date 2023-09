OFICIAL: AlphaTauri confirma a Ricciardo y Tsunoda para 2024

Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda seguirán formando tandem en AlphaTauri en 2024, según ha hecho oficial el equipo en el marco del Gran Premio de Japón, despejando una de las pocas incógnitas que quedaban para definir la parrilla de la próxima temporada.

El destacado debut de Liam Lawson desde que empezó a sustituir a Ricciardo por lesión y las grandes actuaciones que ha protagonizado en los tres Grandes Premios que ha disputado, pusieron en cuestión si el neozelandés merecía un asiento de titular en el 'Gran Circo' , pero desde Red Bull han desestimado esta opción y le mantienen en el rol de reserva de sus dos formaciones, centrándose en pruebas, simulador y trabajo de desarrollo, asistiendo a todas las carreras a tiempo completo.

remaining consistent in 2024 👊 we're very happy to announce that Yuki, Daniel and Liam will continue with the team into next year 🙌 pic.twitter.com/qZ2NarlZIS