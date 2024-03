Así llega Carlos Sainz al GP de Arabia: "Sabía que reaccionaría a lo de Hamilton", admite Vasseur

Los test de pretemporada apuntaban a Ferrari como el principal rival de Red Bull en este arranque de temporada y la carrera inaugural, el pasado sábado en Bahrein, lo confirmó. Carlos Sainz le ganó la partida a Charles Leclerc por primera vez este año y subió al tercer peldaño del podio tras Verstappen y Pérez, relegando al monegasco al cuarto puesto. El piloto madrileño compitió sin complejos, con un enorme aplomo y un planteamiento más agresivo.

El Mundial llega ahora a Arabia, en un escenario - el circuito de Jeddah Corniche-, que nada tiene que ver con el anterior y que dará una visión más precisa del estatus de cada equipo y piloto a estas alturas. Sainz, sexto aquí el pasado año, espera constatar el paso adelante del SF-24 y su afinidad con el nuevo coche de la Scudería, el último para él en Maranello ante la llegada de Hamilton en 2025.

En el circuito de Sakhir, Red Bull no solo arrasó en carrera, comenzando el año con un doblete de Verstappen y Pérez, sino que no sufrió incidencias, al contrario que Ferrrari, que sí tuvo que lidiar con algunos problemas de fiabilidad. Con todo, Frédéric Vasseur hizo un balance positivo tras el primer exámen del equipo.

El francés se mostró entusiasmado por la actuación de Sainz, que le valió ser elegido 'Piloto del día' por los fans de la F1 en Bahrein. "Honestamente, estaba convencido de que Carlos tendría este tipo de reacción por lo de Hamilton, así que decidimos hacer el anuncio bastante pronto, para pasar página y concentrarnos en esta temporada", confesó Vasseur.

"La reacción de Carlos fue más que profesional y dijo: “Está bien, me queda un año, lo haré lo mejor que pueda desde la primera hasta la última curva de la temporada”. Y eso se vió en Bahrein, donde estuvo muy fuerte, muy sólido, hizo un muy buen trabajo y estoy más que contento con ello", admite el jefe de la Scuderia.

El SF-24 es al menos tan rápido como su predecesor y también mucho más predecible, lo que evitar los problemas de degradación que tanto les penalizaron en 2023. "En Bahrein pudimos hacer la pole con nuestra vuelta más rápida de la sesión Q2 y quizás compensamos el 50 % de la diferencia con Red Bull en carrera en comparación con hace un año. Hace un año estábamos a un segundo de distancia y hoy estamos a cinco décimas", resume Vasseur, que también hace autocrítica. "La parte negativa es que no es suficiente y que tuvimos demasiados problemas durante el fin de semana. Necesitamos solucionar el problema de frenos del coche de Charles".

"No estoy centrado en Red Bull, estoy centrado en intentar sacar lo mejor de lo que tenemos. Jeddah será una historia completamente diferente, no es el mismo trazado, no es el mismo asfalto. Antes de Melbourne, será difícil tener una idea clara del campeonato", considera.

Sainz, liberado

"Me encanta correr y me encanta adelantar, atacar... Y con el coche del año pasado, era simplemente imposible hacer eso. Recuerdo que en la presentación del SF-24 dije que desearía tener un monoplaza para competir y atacar y no preocuparnos demasiado por los neumáticos... ¡y es exactamente lo que tenemos! En Bahrein pude hacer una carrera al ataque, con un ritmo de carrera realmente bueno y terminar tercero. Lo disfruté mucho", admite Sainz.

El madrileño tiene claro que Red Bull continúa un paso por delante del resto y que Ferrari necesita sacar "algo más" al SF-24 si quieren alcanzarles: "La ventaja de Max y Checo en Bahrein fue contundente. Es interesante ver cómo mantienen 'vivo' el neumático blando C3 durante un poco más de tiempo que el resto. Tal vez eso es lo que hace que el coche no sea tan competitivo en la clasificación y tan bueno en la carrera en una pista como Bahrein", sostiene el español.

"Pienso que Red Bull siempre será mejor en carrera de lo que fue el año pasado. Espero que este año eso no sea tan exagerado y hayamos dado un buen paso hacia adelante para recortar diferencias", zanja Carlos.