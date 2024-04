¿Por qué han sancionado a Fernando Alonso?

No ha empezado nada bien el fin de semana para Fernando Alonso. La primera carrera al sprint de la temporada no se recordará en Aston Martin con las mismas alegrías que venía dando el asturiano en las primeras pruebas del Mundial tras lo sucedido con Carlos Sainz y el posterior abandono.

Además, Alonso terminó siendo sancionado con 10 segundos de penalización tras ser considerado culpable por "causar una colisión". Una sanción que no tuvo efecto alguno en cuanto a la clasificación final debido a que el asturiano ya había abandonado la carrera.

También se le han aplicado tres puntos de sanción en el carnet de puntos, que se suman a los otros tres que ya acumuló en el GP de Australia.

La resolución

"Según las directrices sobre normas de conducción acordadas con los equipos, un a infracción de esta naturaleza requería que se impusiera una penalización inicial de 10 segundos, sumado al tiempo de un auto que provocó una colisión".

"El artículo 54.3 del Reglamento Deportivo establece si se impone la sanción de 10 segundos, después del final de una sesión de Sprint, se agregarán 10 segundos al tiempo transcurrido del piloto en cuestión. En consecuencia, añadimos 10 segundos al tiempo transcurrido del coche 14".

Declaraciones cruzadas

Una sanción que no compartía el asturiano al finalizar la prueba. "Yo le dejé sitio en la curva 8 para no tocarnos y él no hizo lo mismo en la curva 9 y nos tocamos. Al final me llevé yo la peor parte, porque tuve que retirarme" explicó a los micrófonos de DAZN tras lo sucedido.

Por su parte, Carlos Sainz contaba de manera distinta lo vivido junto a su compatriota. "Creo que él ha hecho un movimiento optimista para devolvérmela, que le ha costado la carrera a él y a mí" aseguró.

Tras la colisión, Alonso tuvo que retirarse debido a un pinchazo y Carlos cayó hasta la quinta posición.